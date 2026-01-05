GLR Mall: GLR మాల్లో బరువును బట్టి డిస్కౌంట్ ఆఫర్
నిడదవోలులోని GLR షాపింగ్ మాల్ వినూత్న ఆఫర్ ప్రకటించింది. కస్టమర్ల బరువును బట్టి సగం శాతం మేర డిస్కౌంట్ అందిస్తూ ఆకర్షిస్తోంది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులోని జీఎల్ఆర్ షాపింగ్ మాల్ వినియోగదారులను ఆకర్షించేలా వినూత్నమైన షాపింగ్ ఆఫర్ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రత్యేక ఆఫర్లో భాగంగా, మాల్కు వచ్చే కస్టమర్ల బరువును ప్రత్యేక వెయింగ్ మెషీన్ ద్వారా కొలిచి, వారి బరువులో సగం శాతం మేర డిస్కౌంట్ అందిస్తున్నారు.
ఉదాహరణకు, 70 కిలోల బరువు ఉన్న కస్టమర్కు 35 శాతం డిస్కౌంట్, 80 కిలోల బరువు ఉన్న కస్టమర్కు 40 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ ప్రధానంగా మాల్లోని దుస్తుల కొనుగోళ్లకు వర్తిస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
అయితే, ఈ ఆఫర్ కింద వస్తువుల అసలు ధరలను పరిశీలించడం, డిస్కౌంట్ సరైనంగా లెక్కించుకోవడం కస్టమర్ల బాధ్యత అని మాల్ నిర్వాహకులు స్పష్టం చేశారు. వినూత్న మార్కెటింగ్ వ్యూహంగా ప్రారంభించిన ఈ ఆఫర్కు షాపర్ల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందని తెలిపారు. వినియోగదారులకు భిన్నమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించడమే ఈ ప్రయోగం ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొన్నారు.