Tadapatla Ratnabai : మాజీ ఎంపీ తడపట్ల రత్నాబాయి కన్నుమూత.. గిరిజన మన్యంలో పెను విషాదం
Tadapatla Ratnabai : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసింది. గిరిజన హృదయస్పందనగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మిన బంటుగా దశాబ్దాల పాటు సేవలు అందించిన మాజీ రాజ్యసభ సభ్యురాలు తడపట్ల రత్నాబాయి (79) ఆదివారం రాత్రి కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె, ఆదివారం రాత్రి ఒక్కసారిగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆమెను అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో చికిత్స పొందుతూ ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ వార్త తెలియగానే రంపచోడవరం మన్యంతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.
రత్నాబాయి రాజకీయ ప్రస్థానం ఒక అద్భుతం. కేవలం 25 ఏళ్ల వయసులోనే, అంటే 1972లో ఆమె కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఎల్లవరం (ప్రస్తుత రంపచోడవరం) నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆ కాలంలో అత్యంత చిన్న వయసులో చట్టసభకు ఎన్నికైన మహిళా నేతల్లో ఒకరిగా ఆమె రికార్డు సృష్టించారు. అప్పటి నుంచి ఆమె వెనుదిరిగి చూడలేదు. గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం, వారి హక్కుల కోసం నిరంతరం గళం వినిపిస్తూ పార్టీలో సీనియర్ నాయకురాలిగా ఎదిగారు.
ఆమె నిబద్ధతను గుర్తించిన కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఆమెకు జాతీయ రాజకీయాల్లోనూ అవకాశం కల్పించింది. 2008 నుంచి 2014 వరకు ఆమె రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా బాధ్యతలు నిర్వహించి, గిరిజన సమస్యలను పార్లమెంటు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అంతకుముందు 2007లో గిరిజన సహకార సంస్థ చైర్మన్గా కూడా ఆమె పనిచేశారు. రాజ్యసభ పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత, 2014లో గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీగా నియమితులై 2020 వరకు శాసనమండలిలో చురుకైన పాత్ర పోషించారు. ఇలా ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీగా మూడు వేర్వేరు సభల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన అరుదైన నేతగా ఆమె నిలిచారు.
రత్నాబాయి కుటుంబం మొత్తం రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉంది. ఆమె భర్త కూడా పీసీసీ సభ్యుడిగా కొనసాగుతున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. గత కొంతకాలంగా వయసు రీత్యా, అనారోగ్యం కారణంగా ఆమె ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ రంపచోడవరంలోని తన నివాసంలోనే ఉంటున్నారు. ఆమె మరణవార్త విన్న వెంటనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేతలు, ఏపీ పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల, ఇతర రాజకీయ పార్టీల నాయకులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. నిస్వార్థ రాజకీయాలకు ఆమె నిలువుటద్దమని, గిరిజనులకు ఆమె చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కొనియాడారు.