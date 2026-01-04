  • Menu
Bhogapuram International Airport: భోగాపురం గగనతలంపై విమాన సందడి.. రన్వేపై ల్యాండ్‌ అయిన తొలి ఫ్లైట్! జూన్ 26న ప్రారంభోత్సవం!

Bhogapuram International Airport
Highlights

Bhogapuram International Airport: ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చబోయే భోగాపురం గ్రీన్‌ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ విమానాశ్రయంలో ఆదివారం (జనవరి 4, 2026) తొలి విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. వ్యాలిడేషన్ (టెస్ట్) ప్రక్రియలో భాగంగా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఈ ప్రత్యేక విమానంలో కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు భోగాపురంలో అడుగుపెట్టారు.

కీలక ఘట్టాలు:

తొలి ప్రయాణికులు: కేంద్ర మంత్రితో పాటు విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఏటీసీ (ATC) చైర్మన్ ఈ చారిత్రాత్మక ల్యాండింగ్‌లో భాగస్వాములయ్యారు.

పనుల పురోగతి: విమానాశ్రయానికి సంబంధించి 96 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని జీఎంఆర్ (GMR) సంస్థ వెల్లడించింది.

ప్రారంభ తేదీ: ఈ ఏడాది జూన్ 26న విమానాశ్రయాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.

ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి:

విమానం ల్యాండ్ అయిన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు:

విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్: భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు కేవలం మౌలిక సదుపాయం మాత్రమే కాదని, విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ బలోపేతం కావడానికి ఇది ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతుందని చెప్పారు.

రికార్డు సమయంలో నిర్మాణం: గత ప్రభుత్వాల విమర్శలకు సమాధానంగా కేవలం 18 నెలల్లోనే ప్రాజెక్టును చివరి దశకు తీసుకొచ్చామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

కేంద్ర సహకారం: కేంద్ర బడ్జెట్‌లోనూ విశాఖ ప్రాంత అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించామని, భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతం పారిశ్రామికంగా మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

అత్యాధునిక సాంకేతికత:

భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని పూర్తిస్థాయి డిజిటల్ మరియు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నిర్మిస్తున్నారు. టెస్ట్ ఫ్లైట్ ల్యాండింగ్ విజయవంతం కావడంతో, ఏరోడ్రోమ్ లైసెన్సింగ్ ప్రక్రియకు మార్గం సుగమమైంది. ఇకపై కేవలం నాలుగైదు నెలల్లోనే పూర్తిస్థాయి విమాన రాకపోకలు మొదలుకానున్నాయి.

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు అందుబాటులోకి వస్తే విజయనగరం, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల ప్రజలకే కాకుండా పొరుగున ఉన్న ఒడిశా రాష్ట్ర వాసులకు కూడా అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు సులభతరం కానున్నాయి.

