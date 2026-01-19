  • Menu
Elephant Herd Spreads: అర్ధరాత్రి రోడ్డుపైకి గజరాజులు.. భక్తుల్లో ఆందోళన!

Highlights

తిరుమల పార్వేటి మండపం వద్ద అర్ధరాత్రి ఏనుగుల గుంపు హల్‌చల్ చేసింది. అటవీ శాఖ సిబ్బంది ఏనుగులను అడవిలోకి మళ్లించారు. పాపవినాశనం మార్గంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన.

కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో ఏనుగుల సంచారం కలకలం రేపింది. ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత పార్వేటి మండపం సమీపంలో ఏనుగుల గుంపు అటవీ ప్రాంతం నుంచి ఒక్కసారిగా రహదారిపైకి రావడంతో విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది ఉలిక్కిపడ్డారు.

ఏం జరిగిందంటే..?

గత కొన్ని రోజులుగా తిరుమల అటవీ ప్రాంతంలో ఏనుగులు తిరుగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా, పార్వేటి మండపం వద్ద ఏనుగుల గుంపు రహదారిని దాటుతుండగా అటవీ శాఖ సిబ్బంది గుర్తించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన సిబ్బంది, ఏనుగులను తిరిగి అటవీ ప్రాంతంలోకి మళ్లించేలా చర్యలు చేపట్టారు.

తప్పిన పెను ప్రమాదం!

ఏనుగులు రోడ్డుపైకి వచ్చిన సమయంలో పాపవినాశనం వైపు భక్తుల రాకపోకలు లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని అటవీ అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఒకవేళ వాహనాలు లేదా భక్తులు ఆ సమయంలో అక్కడ ఉంటే పరిస్థితి దారుణంగా ఉండేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

భక్తుల్లో పెరిగిన ఆందోళన

గతంలో కూడా పార్వేటి మండపం, ఏడో మైలురాయి వద్ద ఏనుగులు తరచూ సంచరిస్తూ టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్‌ను సైతం ధ్వంసం చేసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి.

భక్తుల విన్నపం: రాత్రి వేళల్లో ఏనుగులు రహదారులపైకి రాకుండా పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ మరియు అటవీ శాఖ అధికారులను భక్తులు కోరుతున్నారు.

జాగ్రత్తలు: ప్రస్తుతం పాపవినాశనం మరియు ఆకాశగంగ మార్గాల్లో వెళ్లే భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

అటవీ శాఖ సిబ్బంది ఇప్పుడు పార్వేటి మండపం పరిసరాల్లో నిరంతర నిఘా ఉంచారు. ఏనుగుల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ భక్తుల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.

