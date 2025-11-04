  • Menu
Earthquake: విశాఖ జిల్లాలో భూప్రకంపనలు

Highlights

విశాఖ జిల్లాలో భూప్రకంపనలు తెల్లవారుజామున పలు ప్రాంతాల్లో కంపించిన భూమి భూకంప తీవ్రత 3.7గా నమోదు

విశాఖ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో స్వల్పంగా భూ ప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఆరిలోవ, సింహాచలం, ‌హెచ్‌బీ కాలనీ, పేద వాల్తేరు, మధురవాడ, భీమిలి, బీచ్ రోడ్‌తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున 4 గంటల 15 నిమిషాల సమయంలో భూమి కంపించింది. 4 సెకండ్ల పాటు వచ్చిన భూకంపానికి విశాఖ ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. భూకంప తీవ్రత 3.7గా నమోదు అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

