Duvvada Couple: పోలీసుల అదుపులో దువ్వాడ జంట
Highlights
రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్లో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మరియు దువ్వాడ మాధురి మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్లో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మరియు దువ్వాడ మాధురి మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఒక ఫామ్హౌస్లో పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించడంపై జంటపై కేసు నమోదు చేయబడింది.
రంగారెడ్డి, డిసెంబర్ 12: మొయినాబాద్లోని ఓ ఫామ్హౌస్లో దాచుకుని జరుగుతున్న మద్యం పార్టీపై ఎస్వోటీ పోలీసులు దాడి చేశారు. ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ తన భార్య మాధురి పుట్టినరోజు వేడుకను నియమాలను పాటించకుండా, వైసీపీ నేతలతో కలిసి నిర్వహిస్తున్నారని గుర్తించారు. పోలీసుల దాడిలో మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం చేసుకొని, దువ్వాడ జంటతో పాటు పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పార్టీ ఆర్గనైజర్ పార్థసారథి, ఫామ్హౌస్ యజమాని సుబాష్పై కూడా కేసు నమోదు చేశారు.
Next Story