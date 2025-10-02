Dussehra: రాజరాజేశ్వరీదేవిగా దుర్గమ్మ.. ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తిన భక్తులు
శరన్నవరాత్రుల ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. నవరాత్రి తొమ్మిదో రోజు భాగవతి దుర్గాదేవి రాజరాజేశ్వరీ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.
విజయవాడ: శరన్నవరాత్రుల ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. నవరాత్రి తొమ్మిదో రోజు భాగవతి దుర్గాదేవి రాజరాజేశ్వరీ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయ ప్రాంగణం భక్తుల హోరాహోరీ రద్దీతో కిక్కిరిసిపోయింది.
దుర్గమ్మను రాజరాజేశ్వరిదేవిగా దర్శించుకోవడానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి మాత్రమే కాకుండా, పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి కూడా భక్తులు పోటెత్తారు. భవానీ దీక్ష తీసుకున్న భక్తులు విశేషంగా దర్శనానికి తరలివచ్చారు. అమ్మవారి గర్భగుడిలో "జై దుర్గమ్మా!" నినాదాలతో ప్రతిధ్వనిస్తూ భక్తి జ్వాలలు రగిలించాయి.
భక్తుల రద్దీ, భక్తి ఉత్సాహం
పండుగ చివరి రోజులు కావడంతో ఇంద్రకీలాద్రి వద్ద వేలాది మంది భక్తులు గుమికూడారు. తెల్లవారుజాము నుంచే దర్శన క్యూలైన్లు భారీగా పెరిగిపోయాయి. కొండపైకి వెళ్లే మార్గాలు మొత్తం భక్తులతో నిండిపోయాయి. క్యూలైన్లలో పిల్లలు, మహిళలు, వృద్ధులు కూడా విశేష భక్తిశ్రద్ధతో నిలబడి అమ్మవారి దర్శనం పొందారు.
అధికారుల ఏర్పాట్లు
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలయ అధికారులు, పోలీసు శాఖ, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. కొండపైకి వెళ్లే మార్గాల్లో అదనపు బస్సులను నడిపించారు. నీరు, వైద్య సదుపాయాలు, శీతల గుడారాలు, విశ్రాంతి ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఏ భక్తుడికీ ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రతి విభాగం అప్రమత్తంగా పనిచేసింది.
రాజరాజేశ్వరి అలంకారం విశేషం
దుర్గమ్మను ఈరోజు రాజరాజేశ్వరి అలంకారంలో శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దారు. సింహాసనంపై కూర్చున్న అమ్మవారు రాజమాతలా దర్శనమిచ్చారు. రత్నాలతో అలంకరించిన కిరీటం, కంచుకి వన్నె తెచ్చే పట్టు వస్త్రాలు, బంగారు ఆభరణాలు భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి. పుష్పాలతో, దీపాలతో సజ్జమైన గర్భగుడిలో అమ్మవారి మహిమాన్వితమైన రూపం చూసిన భక్తులు ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో మునిగిపోయారు.
భక్తుల భావోద్వేగం
"అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరిగా చూడటం అదృష్టం.. జీవితంలో అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి" అని భక్తులు చెప్పుకుంటున్నారు. కొందరు దీక్షలు ముగించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మరికొందరు అమ్మవారి పాదాల వద్ద తల వంచి కుటుంబ సుఖశాంతుల కోసం ప్రార్థించారు.
పండుగ ముగింపు ఘనత
దసరా ఉత్సవాల ముగింపు దశలో ఇంద్రకీలాద్రి భక్తులతో నిండిపోయింది. అమ్మవారి దర్శనం కోసం ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు నిరంతరంగా రద్దీ కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
దసరా ఉత్సవాలు ముగిసిన తర్వాత కూడా అమ్మవారి మహిమాన్విత రూపం జ్ఞాపకాలలో నిలిచిపోతుందని భక్తులు భావోద్వేగంగా చెబుతున్నారు.