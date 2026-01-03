DSC: గుడ్ న్యూస్.. ఫిబ్రవరిలో డీఎస్సీ..? 2,500 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం కసరత్తు..!

  • Menu
Highlights

DSC: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నిరుద్యోగ యువతకు మరోసారి శుభవార్త అందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం మళ్లీ డీఎస్సీ (District Selection Committee) నిర్వహణకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ అధికారులు డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదలపై కసరత్తు ప్రారంభించారు. అధికార వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి నెలలోనే సుమారు 2,500 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.

ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత తీవ్రంగా ఉందని, బోధన నాణ్యతపై దీని ప్రభావం పడుతోందని విద్యాశాఖ అంచనాకు వచ్చింది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం డీఎస్సీ నిర్వహణకు సంబంధించి పోస్టుల గుర్తింపు, రిజర్వేషన్ విధానం, పరీక్షా విధానంపై అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు.

ఈ డీఎస్సీకి సంబంధించి మరో ముఖ్యమైన మార్పును కూడా విద్యాశాఖ పరిశీలిస్తోంది. ఇంగ్లిష్ మరియు కంప్యూటర్ విద్యకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో, డీఎస్సీలో కొత్తగా ఒక ప్రత్యేక పేపర్‌ను ప్రవేశపెట్టే ప్రతిపాదనను రూపొందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సిలబస్‌తో పాటు ఇంగ్లిష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ అవగాహన, డిజిటల్ లెర్నింగ్ అంశాలపై పరీక్ష నిర్వహించాలని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ మార్పులకు సంబంధించి ఇంకా ప్రభుత్వ ఆమోదం రావాల్సి ఉంది.

విద్యావ్యవస్థను ఆధునీకరించడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా డిజిటల్ విద్య, ఆన్‌లైన్ లెర్నింగ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయులకు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరిగా ఉండాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అందుకే డీఎస్సీలో ఈ మార్పులు చేయాలని విద్యాశాఖ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

అయితే, నోటిఫికేషన్ తేదీ, అర్హతలు, పరీక్ష విధానం, పోస్టుల విభజన వంటి అంశాలపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వస్తుందన్న అంచనాలతో అభ్యర్థులు ఇప్పటికే సన్నద్ధమవుతున్నారు. అధికారిక ప్రకటన వెలువడితే, డీఎస్సీ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మంది నిరుద్యోగులకు ఇది కీలక అవకాశంగా మారనుంది.

