మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఉన్న ఈ శబరిమల గురించి మీకు తెలుసా? ఎక్కడుందంటే.?

Highlights

రాష్ట్రాలను దాటుకుని కేరళలోని శబరిమల వెళ్లలేని అయ్యప్ప భక్తుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాజమండ్రి ఒక గొప్ప ఆశ్రయాన్ని అందిస్తోంది.

రాష్ట్రాలను దాటుకుని కేరళలోని శబరిమల వెళ్లలేని అయ్యప్ప భక్తుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాజమండ్రి ఒక గొప్ప ఆశ్రయాన్ని అందిస్తోంది. గోదావరి తీరాన, గౌతమి ఘాట్‌లో కొలువైన ఈ అయ్యప్పస్వామి ఆలయం కేవలం రాజమండ్రి సిటీకే కాక, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో కూడా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ ఆలయానికి ఉన్న విశిష్టత, చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం.




శబరిమలను పోలిన నిర్మాణం

నిర్మాణ నేపథ్యం: దివంగత నేత జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు గారి సహకారంతో ఇతర దాతలు కలిసి ఈ ఆలయాన్ని రాజమండ్రి గౌతమి ఘాట్‌లో నిర్మించారు.

నిర్మాణ శైలి: కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం ఎలా ఉంటుందో, అదే రీతిలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఈ ఆలయాన్ని 'ఉత్తర శబరి' అని కూడా భక్తులు పిలుచుకుంటారు.

శిలా విశిష్టత: ఈ ఆలయానికి అవసరమైన శిలను ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కోటప్పకొండ నుంచి తీసుకువచ్చి ప్రతిష్టించారు.

ఈ ఆలయ అరుదైన విశిష్టతలు

సాధారణంగా అయ్యప్ప మాల ధరించిన భక్తులు శబరిమలలో మాత్రమే ఇరుముడి సమర్పించడం జరుగుతుంది. కానీ రాజమండ్రి అయ్యప్ప ఆలయానికి ఒక అరుదైన విశిష్టత ఉంది:

ఇరుముడి సమర్పణ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా ఇరుముడి సమర్పించే అతి కొద్ది ఆలయాల్లో రాజమండ్రి అయ్యప్పగుడి ఒకటి.

మూల విరాట్: ఇక్కడ పంచలోహాలతో తయారు చేయించిన మణికంఠుడు మూల విరాట్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు.

అన్నదానం: అయ్యప్ప సీజన్ అయిన విజయదశమి నుంచి జ్యోతి దర్శనం జరిగేంత వరకు ఈ ఆలయంలో నిత్యం అన్నదానం కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.

సులభ దర్శనం: శబరిమల వెళ్లాలంటే వ్యయప్రయాసలతో కూడుకున్నది కాబట్టి, ఆ ఆలయానికి వెళ్లలేని భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి స్వామిని దర్శించుకుని తమ మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.

ఆలయంలోని ఉపాలయాలు

శబరిమలలో మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా ఉపాలయాల నిర్మాణం జరిగింది. అయ్యప్పస్వామి ఆలయంతో పాటు ఈ ప్రాంగణంలోనే కింది ఉపాలయాలు కొలువై ఉన్నాయి:

గణపతి స్వామి ఆలయం

సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం

శిర్డి సాయిబాబా ఆలయం

లక్ష్మీహయగ్రీవ స్వామి

మాలికాపుర అమ్మవారు

దక్షిణామూర్తి స్వామి

దత్తాత్రేయ స్వామి

ఈ ఉపాలయాల్లో నిత్యం ధూపదీప నైవేద్యాలు ఘనంగా జరుగుతాయి. **"ఉత్తర శబరి"**గా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయంలో స్వామిని దర్శించుకున్న వారికి ఆయన కృపాకటాక్షాలు లభిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

కీలక సమాచారం: ఈ అయ్యప్ప ఆలయం రాజమండ్రిలోని గౌతమి ఘాట్ సమీపంలో ఉంది. స్వాములు ఇక్కడకు రావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.





