ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అగ్ని పరిమళం: వైకాపాపై ఫైర్, రాజకీయాలు-సినిమాలపై క్లారిటీ

"వైకాపా నాయకులు కోసేస్తాం, నరికేస్తాం అంటుంటే.. చేతులు కట్టుకుని కూర్చునే రోజులు పోయాయి" అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. YSRCP leaders, their business empires, and their style of politicsపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయన విలేఖరుల సమావేశంలో మద్యం స్కాం, కల్తీ మద్యం, ఆరోగ్యశ్రీ కేసులు, సినిమాలపై విమర్శలు, టికెట్ ధరలు, జనసేన వ్యూహం తదితర అంశాలపై స్పష్టత ఇచ్చారు.

"వైకాపా బెదిరింపులకు భయపడేది లేరు" – పవన్‌ ఆగ్రహం

“వైకాపా నాయకుల బెదిరింపులు తాటాకు చప్పుళ్లే. ఎవరూ భయపడరని నిరూపించాం. అందుకే కూటమిగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయగలిగాం,” అని పవన్ అన్నారు. మద్య నిషేధం పేరుతో వేల కోట్ల రూపాయల మద్యం స్కామ్ జరిగిందని ఆరోపించారు. కల్తీ మద్యం వల్ల ఆరోగ్యశ్రీ కేసులు పెరిగాయని, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆటాడారని విమర్శించారు.

“సినిమాలు చేస్తూ పరిపాలన చేయలేవా?” – పవన్ కౌంటర్

YSRCP leaders తన సినిమాలపై విమర్శలు చేస్తుండడాన్ని ఖండించిన పవన్ కల్యాణ్:

“వాళ్లకి పత్రికలు, టీవీలు, బినామీ కంపెనీలు, ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నా మన్నించబడతారు. నేను సినిమా చేస్తే తప్పా?” “నాకు బినామీలు లేరు, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు లేరు. సినిమాలు తప్పనిసరి పరిస్థుల్లో చేస్తున్నాను.” “ఎన్నికల ముందు ముగించాల్సిన సినిమాలు రాజకీయ పరిణామాల వల్ల ఆలస్యం అయ్యాయి.”

"పరిపాలనపై పూర్తి శ్రద్ధ ఉంది" – పవన్ క్లారిటీ

“రాజకీయాలు, సినిమాలు బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోయాను. ఇప్పుడయితే పరిపాలనపై పూర్తిగా ఫోకస్ చేస్తున్నాను.” “హరిహర వీరమల్లు షూటింగ్‌కు రోజుకు రెండు గంటలే వెళ్తున్నా. ఆదివారం పూర్తిగా షూటింగ్‌కి హాజరవుతున్నాను.”

"టికెట్ ధర పెంపు సీఎం అనుమతితోనే"

“భీమ్లా నాయక్ టికెట్ ధర పెంపుకు వైకాపా ప్రభుత్వం అడ్డుపడింది. కానీ ఇప్పుడు హరిహర వీరమల్లు టికెట్ ధర పెంపునకు రేవంత్ రెడ్డి, చంద్రబాబులిద్దరూ అనుమతి ఇచ్చారు.” “సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మా పార్టీ మంత్రికి ఉన్నా.. టికెట్ పెంపు ఫైల్‌ను నేనే నేరుగా ముఖ్యమంత్రి వద్దకు పంపాను.”

జనసేన వ్యూహం, బలోపేతంపై పవన్

"కూటమిలో మూడు పార్టీలు సమన్వయంతో పని చేస్తున్నాయి." "ఆగస్టు 15 తర్వాత జనసేన బలోపేతానికి కార్యాచరణ ప్రారంభించబోతున్నాం."

"చెప్పుల పంపకం PR కోసం కాదు"

“గిరిజనులకు చెప్పులు పంపించడం పేరు కోసం కాదు. వాళ్ల దుస్థితిని చూశాక సహాయం చేయాలనిపించింది.”

కూటమి ప్రభుత్వం అద్భుతంగా పనిచేస్తోంది – పవన్ ప్రశంస