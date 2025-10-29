డేటా సెంటర్స్ బూమ్: వచ్చే 5 ఏళ్లలో 5 రెట్లు పెరగనున్న డేటా కేంద్రాల సామర్థ్యం — విశాఖలో గూగుల్ భారీ పెట్టుబడి!
భారత్లో డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యం వచ్చే 5 ఏళ్లలో 5 రెట్లు పెరగనుంది. గూగుల్ విశాఖలో ₹1.32 లక్షల కోట్ల AI హబ్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. పూర్తి వివరాలు చదవండి.
భారత్లో డేటా అవసరాలు గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, ఓటీటీ కంటెంట్, ఆన్లైన్ వ్యాపారం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వృద్ధి కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా డేటా నిల్వ, ప్రాసెసింగ్ డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలు భారీ పెట్టుబడులతో డేటా కేంద్రాల నిర్మాణంలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి.
‘ర్యాక్స్ టు రిచెస్’ అనే తాజా నివేదికలో మెక్వారీ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం — 2027 నాటికి భారతదేశంలోని డేటా సెంటర్ల సామర్థ్యం రెట్టింపు అవుతుందని, 2030 నాటికి ఐదు రెట్లు పెరుగుతుందని అంచనా వేసింది.
ప్రస్తుత సామర్థ్యం: 1.4 గిగావాట్లు
ప్రస్తుతం దేశంలో 1.4 గిగావాట్ల సామర్థ్యం గల డేటా కేంద్రాలు కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. మరో 1.4 గిగావాట్ల కేంద్రాలు నిర్మాణ దశలో ఉండగా, 5 గిగావాట్ల ప్రాజెక్టులు ప్రణాళిక దశలో ఉన్నాయి.
డేటా లోకలైజేషన్ చట్టాలు, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు, మరియు సబ్సిడీలతో కూడిన అనుకూల వాతావరణం ఈ రంగం అభివృద్ధికి బలాన్నిస్తున్నాయి. వచ్చే సంవత్సరాల్లో ఈ రంగంలో 30-45 బిలియన్ డాలర్ల (₹2.64 – ₹3.96 లక్షల కోట్లు) పెట్టుబడులు ప్రవహించనున్నాయని అంచనా.
విశాఖలో గూగుల్ ఏఐ ఇన్ఫ్రా హబ్ — ₹1.32 లక్షల కోట్ల ప్రాజెక్టు
ఇటీవల గూగుల్ విశాఖపట్నంలో 15 బిలియన్ డాలర్ల (₹1.32 లక్షల కోట్లు) భారీ పెట్టుబడితో AI Infrastructure Hub స్థాపించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా గూగుల్, అదానీ గ్రూప్ భాగస్వామ్యంతో గిగావాట్ స్థాయి డేటా సెంటర్ను నిర్మించనుంది. అమెరికా వెలుపల గూగుల్కు ఇది అతిపెద్ద కేంద్రంగా నిలవనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు 5 ఏళ్లలో పూర్తవుతుందని అంచనా.
ఇతర సంస్థల పెట్టుబడులు
- టీసీఎస్ (TCS): ₹57,200 కోట్లతో (6.5 బిలియన్ డాలర్లు) కొత్త డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టులు
- జియో (Jio): గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో AI Data Center, ఇందులో మెటా (Meta), గూగుల్ భాగస్వామ్యం
- అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ (AWS): దేశంలో క్లౌడ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి ₹1.14 లక్షల కోట్ల (13 బిలియన్ డాలర్లు) పెట్టుబడి
ప్రస్తుత డేటా కేంద్రాల విస్తరణ
మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, ఎన్టీటీ గ్లోబల్, నెక్స్ట్రా, సిఫీ టెక్నాలజీస్, ఎస్టీటీ జీడీసీ ఇండియా వంటి సంస్థలు ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.
- మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియా హైదరాబాద్లో రెండు నుంచి మూడు కొత్త కేంద్రాలను స్థాపిస్తోంది.
- కంట్రోల్ ఎస్ డేటా సెంటర్స్ ఉత్తర భారత నగరాల్లో విస్తరణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
- సిఫీ టెక్నాలజీస్ దేశవ్యాప్తంగా 14 డేటా సెంటర్లు నిర్వహిస్తోంది.
తుది విశ్లేషణ:
దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న డిజిటల్ వినియోగం, AI ఆధారిత సాంకేతికతల విస్తరణ, క్లౌడ్ సర్వీసులపై ఆధారపడే వ్యాపారాల పెరుగుదలతో భారత్ త్వరలోనే ఆసియా డేటా సెంటర్ హబ్గా మారే అవకాశం ఉంది.