పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లులో మొసళ్ల సంచారం..!

Guntur: పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లులో మొసళ్ల సంచారం కలకలం రేపుతోంది. దేచవరంలోని ఓ బావి వద్ద ఓ మొసలి కనిపించగా త్రిపురాపురం సమీపంలోని కాలువకట్టపై మరో మొసలిని గుర్తించారు స్థానికులు. ఒకేరోజు రెండుచోట్ల మొసళ్లు కనిపించడంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు గ్రామస్తులు. అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు.