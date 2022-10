అనకాపల్లి జిల్లాలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న గోవుల కంటైనర్ పట్టివేత

Highlights Anakapalle: వేంపాడు నుంచి చెన్నైకి తరలిస్తున్న గోవుల కంటైనర్ స్వాధీనం

Anakapalle: అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి వేంపాడు వద్ద అక్రమంగా గోవులను తరలిస్తున్న కంటైనర్ ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. నిబంధనలకు విరుద్దంగా ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా వేంపాడు నుంచి చెన్నైకు 58 గోవులను తరలిస్తున్న కంటైనర్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు నక్కపల్లి ఎస్.ఐ తెలిపారు.