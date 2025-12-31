Draksharamam: ద్రాక్షారామంలో శివలింగం ధ్వంసం.. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలన్న సీఎం..!!
Draksharamam: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ద్రాక్షారామంలో చోటుచేసుకున్న శివలింగం ధ్వంసం ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళనకు దారి తీసింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆలయంలోని శివలింగాన్ని ధ్వంసం చేయడం భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే చర్యగా మారింది. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే స్పందించారు. సంఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు దేవదాయ శాఖా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డితో ముఖ్యమంత్రి ఫోన్లో మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, ఘటన జరిగిన తీరును సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. శివలింగం ధ్వంసం ఘటనపై తాను జిల్లా ఎస్పీ, జిల్లా కలెక్టర్, అలాగే సంబంధిత జిల్లా మంత్రితో ఇప్పటికే మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. నిందితులను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు సీఎం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఈ ఘటనను అత్యంత సీరియస్గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం, దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని పోలీసు అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిని గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలాగే దర్యాప్తు పురోగతిని తనకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయాలని సీఎం సూచించారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు.
ధ్వంసమైన శివలింగం స్థానంలో నూతన శివలింగాన్ని పునఃప్రతిష్ఠ చేసినట్లు మంత్రి ఆనం సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. వేదపండితులు, అర్చకుల సమక్షంలో శాస్త్రోక్తంగా పునఃప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు చెప్పారు. ఈ పునఃప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం దేవదాయ శాఖ అధికారుల సమక్షంలో సక్రమంగా జరిగిందని మంత్రి ఆనం పేర్కొన్నారు. ఆలయ పరిసరాల్లో భద్రతను మరింత పెంచినట్లు, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం చూపిన వేగవంతమైన స్పందన భక్తుల్లో కొంత భరోసాను కలిగిస్తోంది.