సీఎం చంద్రబాబు లండన్ పర్యటన.. పెట్టుబడుల కోసం విశాఖ సదస్సు
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లండన్లో చేయబోయే పర్యటన త్వరలో ప్రారంభం కాబోతోంది. నవంబర్ 2 నుంచి 5 వరకు లండన్లో జరగనున్న ఈ పర్యటనలో ముఖ్యమంత్రి ప్రధానంగా రాష్ట్రానికి కొత్త పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, వ్యాపార అవకాశాలను పెంపొందించడం లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా చంద్రబాబు వ్యాపార ప్రముఖులు, విదేశీ పెట్టుబడిదారులతో సమావేశాలు నిర్వహించి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలను వివరించనున్నారు.
ఇక, రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల ప్రేరణ కోసం విశాఖలో ప్రత్యేక భాగస్వామ్య సదస్సు నవంబర్ 14, 15న నిర్వహించనున్నారు. ఈ సదస్సులో అన్ని రంగాల పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపారవేత్తలతో చర్చలు జరిపి, ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు, ప్రోత్సాహకాలు, సౌకర్యాలు మరియు మౌలిక సదుపాయాల వివరాలను అందించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కేంద్రం, రాష్ట్రం మరియు ప్రైవేట్ రంగంతో సమన్వయం చేసుకొని, ఈ పర్యటన ద్వారా ఏపీలో పరిశ్రమలు, వ్యాపారం, పెట్టుబడులు వృద్ధి చెందుతాయని ముఖ్యమంత్రి విశ్వసిస్తున్నారు.