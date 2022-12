వైసీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ.. పరస్పరం కర్రలతో దాడులు

X వైసీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ.. పరస్పరం కర్రలతో దాడులు Highlights Palnadu: రాళ్లు రువ్వుకున్న ఇరువర్గాలు

Palnadu: పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. వైసీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పరస్పరం కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నారు. ఇరువర్గాలు రాళ్లు రువ్వుకోవడంతో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.