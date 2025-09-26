  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Chiranjeevi Letter: బాలకృష్ణ కామెంట్‌కు మెగాస్టార్ బహిరంగ లేఖ

Chiranjeevi Letter: బాలకృష్ణ కామెంట్‌కు మెగాస్టార్ బహిరంగ లేఖ
x

Chiranjeevi Letter: బాలకృష్ణ కామెంట్‌కు మెగాస్టార్ బహిరంగ లేఖ

Highlights

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చ ఒక రాజకీయ అంశం కంటే సినీ పరిశ్రమలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చ ఒక రాజకీయ అంశం కంటే సినీ పరిశ్రమలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ మాటలతో అందరి దృష్టి మెగాస్టార్ చిరంజీవిపై పడింది. దీంతో ఆయన బహిరంగ లేఖ విడుదల చేశారు.

సెప్టెంబర్‌ 25న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూశానని చిరంజీవి తెలిపారు. బాలకృష్ణ స్పందనపై నిజాంశాన్ని వెల్లడించేందుకు ఈ లేఖ రాసినట్లు పేర్కొన్నారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డితో తాను, సినీ పరిశ్రమ ప్రతినిధులు కలిసిన అంశంపై వివరాలు తెలియజేశారు.

చిరంజీవి చెప్పిన ప్రకారం – నిర్మాతలు, దర్శకులు, ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రతినిధులు తన వద్దకు వచ్చి సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు అంశంపై ప్రభుత్వంతో మాట్లాడమని కోరారు. అప్పట్లో రాజమౌళి, కొరటాల శివ, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, డీవీవీ దానయ్య, మైత్రి మూవీస్ తదితరులు ఉన్నారని గుర్తుచేశారు.

తరువాత అప్పటి సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి పేర్ని నాని ద్వారా సీఎం జగన్‌తో భేటీ ఏర్పాటైందని చెప్పారు. భోజన సమయంలో సినీ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను సీఎం ముందు వివరించానని, పరిశ్రమ-ప్రభుత్వం మధ్య ఉన్న దూరాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేశానని చెప్పారు. ఆ సమావేశానికి బాలకృష్ణను ఆహ్వానించడానికి జెమిని కిరణ్ ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆయనను కలవలేకపోయారని వివరించారు.

తాను ఏర్పాటు చేసిన విమానం ద్వారా పలువురు సినీ ప్రముఖులు జగన్‌ను కలిసారని,そこで టికెట్ ధరల పెంపుపై చర్చ జరిగిందని చిరంజీవి స్పష్టం చేశారు. ఆ నిర్ణయంతో పరిశ్రమకు లాభం చేకూరిందని, “వీరసింహా రెడ్డి”, “వాల్తేరు వీరయ్య” వంటి చిత్రాలకు అది తోడ్పడిందని తెలిపారు.

“నేను ఎవరితోనైనా గౌరవంతోనే మాట్లాడతాను. నా సహజ స్వభావం అదే. ప్రస్తుతం దేశంలో లేకపోవడంతోనే ఈ బహిరంగ లేఖ ద్వారా వాస్తవాలను చెబుతున్నా” అని చిరంజీవి స్పష్టం చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick