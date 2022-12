Taneti Vanitha: పోలవరంపై చంద్రబాబు రాజకీయం చేస్తున్నారు

Taneti Vanitha: పోలవరం ప్రాజెక్టును బంగారు బాతుగా వాడుకున్న చంద్రబాబునాయుడు రాజకీయ రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని హోంమంత్రి తానేటి వనిత అన్నారు. అనుమతి లేకుండా పోలవం ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వెళ్లినపుడు పోలీసులు అడ్డుకున్నారని ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. చంద్రబాబు రోజుకో డ్రామా వేస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా రోడ్లు వెంట తిరగటమేంటని ఆమె చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు.