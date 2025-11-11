  • Menu
పదే పదే ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినవారికి మాత్రమే చలాన్లు: సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టమైన ఆదేశాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలకు పదే పదే పాల్పడినవారికే చలాన్లు, అవగాహనతో ప్రజల్లో మార్పు తీసుకురావాలని సూచించారు.

రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు, తొక్కిసలాట మరణాల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సచివాలయంలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన అధికారులను ముఖ్య సూచనలు చేశారు.

“ట్రాఫిక్ నిబంధనలను పాటించని వారిని ముందుగా హెచ్చరించాలి, పదే పదే ఉల్లంఘన చేసినవారికే చలాన్లు విధించాలి,” అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

మొబైల్ హెచ్చరికలు – తర్వాతే చలాన్లు

ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిని మొబైల్ సందేశాల ద్వారా అప్రమత్తం చేయాలని, మొదట అవగాహన కల్పించి తర్వాత మాత్రమే చలాన్లు విధించాలని సీఎం సూచించారు.

కేరళలో అమలవుతున్న విధానాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని, ప్రజల్లో మార్పు తీసుకురావడమే ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

హెల్మెట్‌ ధరించకపోవడం ప్రమాదాలకు కారణం

సమావేశంలో అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, రాష్ట్రంలో జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ శాతం ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించకపోవడం వలన జరుగుతున్నాయి.

దీనిపై సీఎం స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని, ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.

రోడ్ల మరమ్మత్తులు, డ్రైనేజ్ నిర్వహణపై దృష్టి

సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ,

1.“రోడ్లు గుంతలు లేకుండా ఉండాలి. భారీ వర్షాల సమయంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురికాకుండా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను సక్రమంగా నిర్వహించాలి,”

అని తెలిపారు.

2.రోడ్డు భద్రతతో పాటు మౌలిక సదుపాయాల నిర్వహణ కూడా అత్యవసరమని పేర్కొన్నారు.

ప్రమాద నివారణకు వారం రోజుల్లో ప్రణాళిక

ముఖ్యమంత్రి అధికారులు సూచించారు —

“ఇటీవలి ప్రమాదాలను లోతుగా విశ్లేషించాలి. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా సమగ్ర ప్రమాద నివారణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలి.”

అలాగే, వారం రోజుల్లో ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానాన్ని రూపొందించి అమలు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు.

క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్‌ పద్ధతులు కీలకం

తొక్కిసలాట ఘటనలను నివారించేందుకు క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్‌ను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సీఎం సూచించారు. ప్రజాసమూహాలు ఏర్పడే ప్రాంతాల్లో ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేయాలని కూడా ఆదేశించారు.

ఉద్యోగ మేళాలు – అవినీతి నిర్మూలన

యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు ఉద్యోగ మేళాలు నిర్వహించాలని,

రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల్లో అవినీతిని పూర్తిగా అంతం చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

సారాంశం:

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సమీక్షలో స్పష్టంగా తెలిపారు —

ప్రజలను అవగాహనతో మార్చడం ప్రధాన లక్ష్యం,

పదే పదే నిబంధనలు ఉల్లంఘించినవారికే చలాన్లు విధించడం ద్వారా, రోడ్డు భద్రతను మెరుగుపరచాలని నిర్ణయించారు.

