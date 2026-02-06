AP Development : బడ్జెట్ తర్వాత ఏపీకి కేంద్రం మరో బంపర్ ఆఫర్..మచిలీపట్నం పోర్టుకు సిక్స్ లేన్ రోడ్డు
AP Development : ఆంధ్రప్రదేశ్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనే ధ్యేయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో భారీ ప్రాజెక్టుకు పచ్చజెండా ఊపింది. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించనున్న మచిలీపట్నం పోర్టుకు మహర్దశ పట్టబోతోంది. ఓడరేవును జాతీయ రహదారితో అనుసంధానించేలా అత్యంత ఆధునికమైన ఆరు వరుసల రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్ర రవాణా శాఖ నిధులు మంజూరు చేసింది. దీనివల్ల కృష్ణా జిల్లా ముఖచిత్రం మారిపోవడమే కాకుండా, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపు రానుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి పెద్దపీట వేసింది. మచిలీపట్నం పోర్టుకు బాహ్య కనెక్టివిటీని మెరుగుపరిచేందుకు ఆరు వరుసల భారీ రహదారి నిర్మాణానికి కేంద్ర రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ఏకంగా రూ.573.77 కోట్లు మంజూరు చేస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జాతీయ రహదారులు NH-65, NH-216లను నేరుగా పోర్టుతో అనుసంధానించడం ద్వారా రవాణా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు రానున్నాయి. ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే మచిలీపట్నం బైపాస్ మీదుగా భారీ వాహనాల రాకపోకలు సులభతరం అవుతాయి.
ఈ ప్రాజెక్టు కేవలం రోడ్డు నిర్మాణానికే పరిమితం కాకుండా, ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించేలా అనేక ఫీచర్లతో రూపొందుతోంది. ఆరు వరుసల ప్రధాన రహదారితో పాటు, స్థానిక వాహనాల కోసం సర్వీస్ రోడ్లను కూడా నిర్మించనున్నారు. ప్రయాణంలో ఎక్కడా అడ్డంకులు లేకుండా మూడు భారీ ఫ్లైఓవర్లు, ఒక రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ (ROB) నిర్మించబోతున్నారు. దీనివల్ల సరుకు రవాణా సమయం గణనీయంగా తగ్గడమే కాకుండా, లాజిస్టిక్స్ సామర్థ్యం పెరిగి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగవంతం అవుతాయి. ఈ ప్రాజెక్టును డిసెంబర్ 2026 నాటికే పూర్తి చేయాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పవన్ కళ్యాణ్, నారా లోకేష్ హర్షం
కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ సోషల్ మీడియా వేదికగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మచిలీపట్నం పోర్టును జాతీయ రహదారితో కలిపే ఈ ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి కొత్త ఆర్థిక ద్వారాలను తెరుస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. ఏపీ ప్రజల తరపున ప్రధాని మోదీకి, కేంద్రమంత్రి గడ్కరీకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఓడరేవు ఆధారిత అభివృద్ధికి ఈ రోడ్డు వెన్నెముకగా నిలుస్తుందని, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మెరుగుపడతాయని మంత్రులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అమరావతి, పోలవరం నిధుల తర్వాత ఏపీకి దక్కిన మరో అతిపెద్ద ప్రాజెక్టు ఇదే కావడం విశేషం.