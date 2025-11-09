‘హౌ టు కిల్ ఓల్డ్ లేడీ’ వీడియోలతో ప్రణాళికా హత్య
విశాఖపట్నంలో అత్యంత దారుణమైన ఘటన ఒకటి సంచలనం సృష్టించింది. కేవలం గృహ కలహాలు, చికాకుల కారణంగా ఓ కోడలు అత్యంత కిరాతకంగా తన అత్తను హత్య చేసింది. దీనికోసం ఆమె ఏకంగా యూట్యూబ్లో 'హౌ టు కిల్ ఓల్డ్ లేడీ (How to Kill Old Lady)' అనే వీడియోలను చూసి పథకం రచించడం మరింత దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
విశాఖ నగరంలోని 98వ వార్డు, అప్పన్నపాలెం వర్షిణి అపార్ట్మెంట్లోని ఎఫ్ బ్లాకులో నివాసం ఉంటున్న జయంతి కనకమహాలక్ష్మి (66) శుక్రవారం ఉదయం అనుమానాస్పదంగా మంటల్లో కాలి మృతిచెందారు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు.. అత్తను కోడలే హత్య చేసినట్లు గుర్తించారు. శనివారం పెందుర్తి స్టేషన్లో జరిగిన సమావేశంలో ఏసీపీ పృథ్వితేజ, సీఐ సతీష్కుమార్ ఈ హత్య వివరాలను వెల్లడించారు.
చాడీలు చెబుతోందనే కక్షతో..
కోడలు లలిత తన అత్త కనకమహాలక్ష్మిపై కక్ష పెంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం... అత్త తన భర్తకు (లలిత భర్తకు) తరచూ చాడీలు చెబుతోందని భావించడమే. ఈ కక్షతోనే ఆమెను చంపాలని నిర్ణయించుకుంది.
♦ హత్యకు పథకం సిద్ధం చేసిన లలిత, దాని అమలు కోసం యూట్యూబ్లో 'హౌ టు కిల్ ఓల్డ్ లేడీ' అనే వీడియోలను పదేపదే చూసింది.
♦ ఈ నెల 6వ తేదీ సాయంత్రం బయటకు వెళ్లి పెట్రోలు కొనుగోలు చేసి ఇంట్లో దాచింది.
దాగుడుమూతలు ఆడే నెపంతో..
నవంబర్ 7వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల సమయంలో లలిత భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత ఆమె తన దుర్మార్గపు ప్రణాళికను అమలు చేసింది.
♦ ఇంట్లో లలిత తల్లి స్నానం చేయడానికి బాత్రూంలోకి వెళ్లగా, ఆమె బయటకు వచ్చేలోపు పని పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించుకుంది.
♦ నానమ్మతో కాసేపు 'దాగుడుమూతలు' ఆడుకుందామని పిల్లలకు చెప్పి వారిని నమ్మించింది.
♦ అనంతరం, కనకమహాలక్ష్మిని కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి కాళ్లూ చేతులను కుర్చీకి గట్టిగా కట్టేసింది. కళ్లకు, నోటికి గంతలు కట్టి... పిల్లలను దాక్కోమని గదుల్లోకి పంపించింది.
♦ వెంటనే అత్తపై పెట్రోలు పోసి నిప్పంటించింది. అరుపులు బయటకు వినిపించకుండా ఉండేందుకు టీవీ సౌండ్ను పెద్దగా పెట్టింది.
మంటల మధ్య పరుగులు.. మనవరాలికి గాయాలు
మంటలు అంటుకోవడంతో కనకమహాలక్ష్మి కాళ్లు, చేతులకు కట్టిన కట్లు కాలిపోయి విడిపోయాయి. దీంతో ఆమె పెద్దగా కేకలు వేస్తూ దేవుడి గది వైపు పరుగులు తీసింది. ఈ క్రమంలో అక్కడే ఉన్న మనవరాలికి మంటలు అంటుకుని ఆమె కాళ్లు, చేతులు కూడా కాలిపోయాయి.
అరుపులు విన్న లలిత తల్లి బాత్రూంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి, కనకమహాలక్ష్మి విగతజీవిగా నేలపై పడి ఉన్నారు. లలిత మాత్రం పిల్లలను నమ్మించేందుకు, టీవీ వైర్లు తగిలి నానమ్మకు మంటలు అంటుకున్నాయి అని అబద్ధం చెప్పింది.
దర్యాప్తులో బయటపడ్డ నిజాలు
♦ తొలుత లలిత పోలీసులకు, స్థానికులకు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చింది. విద్యుత్తు షార్ట్ సర్క్యూట్తో అత్త చనిపోయిందని స్థానికులకు, దేవుడి గదిలో దీపం ఒత్తి అంటుకుని కాలిపోయారని పోలీసులకు చెప్పింది.
♦ అయితే, కనకమహాలక్ష్మి కాలిపోతుండగా మంటలు ఆర్పేందుకు ఎదురింట్లో ఏసీ బిగిస్తున్న వ్యక్తి రాగా, లలిత అతన్ని అడ్డుకుంది. దీంతో పోలీసులకు అనుమానం బలపడింది.
♦ దర్యాప్తులో భాగంగా లలిత ఫోన్ను పరిశీలించగా, ఆమె 'హౌ టు కిల్ ఓల్డ్ లేడీ' అని యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి వీడియోలు చూసినట్లు గుర్తించారు.
♦ దీంతో ఎట్టకేలకు శుక్రవారం రాత్రి 11.30 గంటలకు లలిత తన నేరాన్ని అంగీకరించింది. అత్త సూటిపోటి మాటలతో వేధించడం, భర్తకు చాడీలు చెప్పడం భరించలేక ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డానని, క్షమించాల్సిందిగా వేడుకుంది.
పోలీసులు లలితపై హత్యా నేరం కింద కేసు నమోదు చేసి, ఆమెను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ దారుణ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.