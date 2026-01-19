Broken Medical Equipment in AP Hospitals: ఏటా రూ.65 కోట్లు చెల్లిస్తున్నా అందని సేవలు.. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో దారుణ పరిస్థితి!
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో వైద్య పరికరాల నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. ఏటా రూ. 65 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నా సకాలంలో మరమ్మతులు జరగకపోవడంపై మంత్రి సత్యకుమార్కు సూపరింటెండెంట్లు ఫిర్యాదు చేశారు.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రుల్లో వైద్య సేవల పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. రోగుల ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన వైద్య పరికరాలు ఎప్పుడు పని చేస్తాయో, ఎప్పుడు మోరాయిస్తాయో తెలియని దుస్థితి నెలకొంది. నిధులున్నా, నిర్వహణ సంస్థల నిర్లక్ష్యం కారణంగా లక్షలాది మంది పేద రోగులకు మెరుగైన వైద్యం అందడం లేదు.
మరమ్మతులు లేవు.. నిర్వహణ అస్తవ్యస్తం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 17 బోధనాసుపత్రుల్లో ఇదే సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. వైద్య పరికరాల నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం ఒక ప్రైవేటు సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ సంస్థకు ఏటా దాదాపు రూ. 65 కోట్లు బిల్లుల రూపంలో చెల్లిస్తోంది. అయినా ఆశించిన స్థాయిలో మరమ్మతులు జరగడం లేదని వైద్యులే వాపోతున్నారు.
ప్రధాన సమస్యలు ఇవే:
కాలయాపన: ఏదైనా పరికరం పాడైతే వెంటనే బాగు చేయాలి. నియమ నిబంధనల ప్రకారం.. మరమ్మతు వీలుకాకపోతే ప్రత్యామ్నాయ పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. కానీ ఏదీ జరగడం లేదు.
నైపుణ్యం లేని ఇంజనీర్లు: ఆయా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న బయో మెడికల్ ఇంజనీర్లకు కనీస నైపుణ్యం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఒక పరికరం బాగు చేయమంటే, బాగున్న మరో పరికరాన్ని తెరిచి చూడటంతో అవి కూడా పాడవుతున్నాయి.
ఆందోళనలో వైద్యులు: "పనిచేయని పరికరాలతో వైద్యం ఎలా చేయాలి?" అని వైద్యులు నేరుగా తమ పై అధికారులను ప్రశ్నిస్తున్నారు.
మంత్రి దృష్టికి వెళ్లిన ఫిర్యాదులు
ఈ అస్తవ్యస్త పరిస్థితులపై తాజాగా జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో ఆస్పత్రుల సూపరింటెండెంట్లు గళమెత్తారు. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్, కార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్ ముందు తమ బాధలను ఏకరువు పెట్టారు. రెండేళ్లుగా ఓపిక పట్టిన అధికారులు, పరిస్థితి చేయి దాటిపోవడంతో ఫిర్యాదు చేయాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.
అధికారుల స్పందన
సూపరింటెండెంట్ల ఫిర్యాదులు విన్న ఉన్నతాధికారులు విస్మయానికి గురయ్యారు. నిర్వహణ సంస్థల వైఫల్యంపై త్వరలోనే సుదీర్ఘంగా చర్చించి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు వైద్య సేవలు మెరుగుపడేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు.