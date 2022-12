కృష్ణా నదిలో గల్లంతైన ఐదుగురు విద్యార్థుల మృతదేహాలు లభ్యం

X కృష్ణా నదిలో గల్లంతైన ఐదుగురు విద్యార్థుల మృతదేహాలు లభ్యం Highlights Krishna River: యనమలకుదురు దగ్గర నదీ పాయలో ఘటన

Krishna River: కృష్ణానది యనమల కుదురులో గల్లంతైన ఐదుగురు విద్యార్థుల్లో ఐదుగురి మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. వీరిలో నిన్న మున్నా, కామేశ్ మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. ఈరోజు బాజీ, బాలు, హుస్సేన్ మృతదేహాలు కూడా లభ్యమయ్యాయి.