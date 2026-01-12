Bird Hunting in Prakasam: గాల్లోనే నేలరాలుతున్న విదేశీ పక్షులు.. రోజుకు 100కు పైగా మృత్యువాత!
ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవలో విదేశీ పక్షులపై వేటగాళ్లు తుపాకులతో విరుచుకుపడుతున్నారు. చేపల చెరువుల వద్ద జరుగుతున్న ఈ మారణహోమంపై ప్రత్యేక కథనం.
ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా ఎగురుతూ, వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుండి మన ప్రాంతానికి అతిథుల్లా వచ్చే విదేశీ పక్షుల పాలిట వేటగాళ్లు యములవుతున్నారు. ప్రకాశం జిల్లాలో జరుగుతున్న ఈ మూగజీవాల మారణహోమం ఇప్పుడు స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. చేపల చెరువుల నిర్వాహకుల వికృత చేష్టలకు వలస పక్షులు బలైపోతున్నాయి.
నైజీరియా నుండి వస్తే.. నరకం చూపిస్తున్నారు!
ప్రతి ఏటా నైజీరియా వంటి సుదూర దేశాల నుండి అందమైన పక్షులు ప్రకాశం జిల్లా బల్లికురవ మండలంలోని చేపల చెరువుల వద్దకు వలస వస్తుంటాయి. అయితే, ఈ పక్షులు తమ చెరువుల్లోని చేప పిల్లలను తినేస్తున్నాయన్న సాకుతో చెరువుల నిర్వాహకులు కిరాతకానికి ఒడిగట్టారు.
వేటగాళ్ల రంగప్రవేశం: ఒంగోలు నుండి ప్రత్యేకంగా వేటగాళ్లను రప్పించి, వారికి నాటు తుపాకులు ఇచ్చి పక్షుల వేటకు పురమాయిస్తున్నారు.
తూటాల వర్షం: ఆకాశంలో పక్షులు కనిపించగానే తుపాకులతో కాల్చి పడేస్తున్నారు. రోజుకు సుమారు 100కు పైగా విదేశీ పక్షులు, కొంగలు, స్వదేశీ పిట్టలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి.
ఒకవైపు పండుగ.. మరోవైపు వేట!
రాష్ట్రంలో విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. తిరుపతి జిల్లాలో విదేశీ పక్షుల రాకను పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వం **'ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్'**ను ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటే.. ప్రకాశం జిల్లాలో మాత్రం అదే విదేశీ పక్షులను కాల్చి చంపి, వండుకుని తింటున్నారు.
భయం గుప్పిట్లో రైతులు, కూలీలు
వేటగాళ్లు వాడుతున్న నాటు తుపాకుల మోతతో చుట్టుపక్కల పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, కూలీలు వణికిపోతున్నారు. ఎప్పుడు ఏ తూటా వచ్చి తమకు తగులుతుందోనని ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని గడుపుతున్నారు. నిబంధనలను బేఖాతరు చేస్తూ నివాస ప్రాంతాల సమీపంలో తుపాకులు వాడటంపై స్థానికులు మండిపడుతున్నారు.
స్థానికుల డిమాండ్: "గతంలోనూ ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి. అధికారులు స్పందించి అక్రమ వేటగాళ్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. వారి వద్ద ఉన్న నాటు తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకుని, వలస పక్షులను కాపాడాలి."