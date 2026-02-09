Bird Flu : అన్నమయ్య జిల్లాలో బర్డ్ ఫ్లూ కలకలం..సదుం మండలంలో 24 వేల కోళ్లు మృతి
Bird Flu : అన్నమయ్య జిల్లాలోని సదుం మండలంలో బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ ఒక్కసారిగా కలకలం సృష్టించింది. మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో వేల సంఖ్యలో కోళ్లు అకస్మాత్తుగా మరణించడంతో అటు పౌల్ట్రీ రైతులు, ఇటు స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఈ విషయంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే జిల్లా యంత్రాంగం యుద్ధప్రాతిపదికన రంగంలోకి దిగి నివారణ చర్యలు చేపట్టింది. వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
సదుం మండలంలో ఏం జరిగింది?
అన్నమయ్య జిల్లా సదుం మండల పరిధిలోని పుట్టావాండ్ల పల్లి, కంభంవారిపల్లి, అమ్మగారి పల్లి గ్రామాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా కోళ్లు అసాధారణ రీతిలో ప్రాణాలు విడుస్తున్నాయి. కేవలం కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే సుమారు 24 వేలకు పైగా కోళ్లు మృతి చెందడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే స్పందించిన పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు చనిపోయిన కోళ్ల నమూనాలను సేకరించి, అత్యంత భద్రత కలిగిన మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజ్ డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్కు పంపించారు. తాజాగా విడుదలైన నివేదికలో ఆ కోళ్లకు బర్డ్ ఫ్లూ సోకినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో జిల్లావ్యాప్తంగా కలకలం రేగింది.
అధికారుల చర్యలు - రైతులకు భరోసా
వైరస్ నిర్ధారణ కావడంతో జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రెవెన్యూ, పోలీస్, పంచాయతీరాజ్ మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖల అధికారులను మోహరించారు. చనిపోయిన కోళ్లను బ్లీచింగ్ పౌడర్, సున్నం ఉపయోగించి సురక్షితంగా ఖననం చేశారు. వైరస్ వల్ల నష్టపోయిన పౌల్ట్రీ రైతులకు ప్రభుత్వం తరపున నష్టపరిహారం అందిస్తామని కలెక్టర్ ప్రకటించారు. అలాగే, పరిస్థితిని పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసి, నివేదికలను నేరుగా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి పంపిస్తున్నారు.
వైద్యుల కీలక సూచనలు
బర్డ్ ఫ్లూ వార్తలతో జనం కోడి మాంసం, గుడ్లు తినేందుకు భయపడుతున్నారు. దీనిపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. సాధారణంగా కోళ్ల నుండి మనుషులకు ఈ వైరస్ సోకే అవకాశాలు చాలా తక్కువని, అయితే ముందస్తు జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరని సూచించారు. మాంసాన్ని 100 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువ వేడి మీద బాగా ఉడికించి తింటే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదని తెలిపారు. అయినప్పటికీ, వైరస్ ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు మరో 10 రోజుల పాటు కోడి మాంసం, గుడ్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిదని హెచ్చరించారు. బాధితులు లేదా లక్షణాలు ఉన్నవారు వెంటనే దగ్గరిలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లాలని సూచించారు.
హెల్ప్లైన్ నంబర్లు
అన్నమయ్య జిల్లాలో ఎక్కడైనా కోళ్లు అసాధారణ రీతిలో మరణిస్తే లేదా పౌల్ట్రీ ఫారాల్లో సమస్యలు తలెత్తితే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. దీని కోసం 7013914401, 9398262752 నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు. ప్రజలు వదంతులను నమ్మవద్దని, ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందని అధికారులు భరోసా ఇస్తున్నారు.