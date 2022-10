అనకాపల్లి జిల్లాలో బెంగాల్ టైగర్ కలకలం.. దిబ్బపాలెం గ్రామంలో దూడపై బెంగాల్ టైగర్ దాడి

Anakapalle: అనకాపల్లి జిల్లాలో బెంగాల్ టైగర్ కలకలం రేపుతోంది. దిబ్బపాలెం గ్రామంలో దూడపై బెంగాల్ టైగర్ దాడి చేసి చంపేసింది. పాదముద్రలను పెద్దపులివిగా గ్రామస్తులు భావిస్తున్నారు. అటవీ అధికారులకు గ్రామస్తులు సమాచారం ఇచ్చారు.