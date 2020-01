నేడు సీఎం జగన్ తో భేటీ కానున్న 'బిసిజి'

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ (శుక్రవారం) బోస్టన్ కన్సల్టెంట్ గ్రూప్ (బిసిజి) సభ్యులతో సమావేశం కానున్నారు. రాష్ట్రంలో క్యాపిటల్ నిర్మాణం యొక్క సాంకేతిక అంశాలపై ప్రభుత్వానికి సలహా ఇవ్వడానికి కన్సల్టేషన్ గ్రూపును నియమించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇవాళ ఈ సంస్థ రాజధాని ప్రతిపాదన గురించి సిఎంకు తన ప్రాథమిక నివేదికను సమర్పించనుంది. ప్రధానంగా ఈ కమిటీ.. రాజధాని నిర్మాణానికి ఏ ప్రాంతాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి, అవకాశాలు ఏమిటి, మరియు ప్రతిపాదిత నగరాల్లో - విశాఖపట్నం, కర్నూలు మరియు అమరావతిలలో వనరులు ఎలా లభిస్తాయో బిసిజి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తుంది. పోర్ట్ సిటీ విశాఖపట్నంలో "ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్", అమరావతిలో "లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్" మరియు కర్నూలులో "జ్యుడిషియరీ కాపిటల్" స్థాపనలో ఉన్న లాభాలు మరియు నష్టాలను పరిశీలించిన తరువాత బిసిజి కమిటీ వివరణాత్మక నివేదికను ఇవాళ సమర్పించనుంది. కాగా బిసిజి తన నివేదికను సమర్పించిన తరువాత, పది మంది మంత్రులు మరియు ఆరుగురు ఉన్నతాధికారులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే హై పవర్ కమిటీ దీనిని ఖరారు చేయాల్సి ఉంటుంది. హై పవర్ కమిటీ జనవరి చివరి నాటికి తుది నివేదికను సమర్పించాల్సి ఉంది.