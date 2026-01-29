CM Chandrababu Naidu: 2027 కల్లా బెంగళూరు-విజయవాడ కారిడార్ పూర్తి కావాలి.. అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు డెడ్లైన్!
CM Chandrababu Naidu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని సరుకు రవాణా మరియు పారిశ్రామిక హబ్గా మార్చే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతిని అనుసంధానించే అత్యంత కీలకమైన బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్ పనులను 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గురువారం జాతీయ రహదారులు, ఆర్ అండ్ బీ (R&B) శాఖల పురోగతిపై నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన ఈ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి సమీక్షలోని ప్రధానాంశాలు:
రూ. 42 వేల కోట్ల ప్రాజెక్టు: ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న రూ. 42,194 కోట్ల విలువైన బెంగళూరు-విజయవాడ కారిడార్ పనులను వచ్చే ఏడాది డిసెంబరు నాటికి ముగించి, 2027 కల్లా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
రూ. 1.40 లక్షల కోట్ల లక్ష్యం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టిన రూ. 1.40 లక్షల కోట్ల విలువైన జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులన్నింటినీ 2029 నాటికి పూర్తి చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఏపీ రహదారి ప్రాజెక్టులు దేశానికే ఒక బెంచ్మార్క్గా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
ఓడరేవుల అనుసంధానం: మూలపేట, విశాఖ, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం మరియు కృష్ణపట్నం వంటి కీలక ఓడరేవులను జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానించాలని సూచించారు. దీనివల్ల పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా సరుకు రవాణా సులభతరం అవుతుందని పేర్కొన్నారు.
కీలక కారిడార్ల డీపీఆర్లు: ఖరగ్పూర్-అమరావతి, నాగ్పూర్-విజయవాడ, రాయ్పూర్-అమరావతి వంటి కీలక కారిడార్ల డీపీఆర్లను (DPR) వేగంగా సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.
గుంతలు లేని రోడ్లే లక్ష్యం: రాష్ట్రంలోని 45 వేల కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న రోడ్లపై ఎక్కడా గుంతలు కనిపించకూడదని సీఎం హెచ్చరించారు. రోడ్ల నిర్మాణంలో వేస్ట్ ప్లాస్టిక్, నానో కాంక్రీట్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతను వాడాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రవాణా వ్యయాన్ని తగ్గించడం ద్వారా రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ సమావేశంలో రహదారులు, భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.టి.కృష్ణబాబు మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.