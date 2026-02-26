Ayesha Meera Murder Case Update: ఆయేషా మీరా కేసులో మరో కీలక ఘట్టం.. రేపే అవశేషాల అప్పగింత.. తెనాలిలో హై అలర్ట్!
Ayesha Meera Murder Case Update: ఆయేషా మీరా హత్య కేసులో కీలక పరిణామం. రీ-పోస్టుమార్టం అనంతరం ఆమె శరీర అవశేషాలను శుక్రవారం తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనున్నారు. తెనాలిలో అంతిమ సంస్కారాల నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
Ayesha Meera Murder Case Update: రెండు దశాబ్దాలుగా న్యాయం కోసం సాగుతున్న పోరాటంలో మరో ఉద్వేగభరిత ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. బీఫార్మసీ విద్యార్థిని ఆయేషా మీరా హత్య కేసులో రీ-పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గతంలో సీబీఐ సేకరించిన ఆమె శరీర అవశేషాలను రేపు (శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 27) ఆమె తల్లిదండ్రులకు అప్పగించనున్నారు. విజయవాడ సీబీఐ కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రక్రియ జరగనుంది.
న్యాయస్థానం ఆదేశాలు.. అంతిమ సంస్కారాలు
సీబీఐ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, శరీర అవశేషాలను అందుకున్న వెంటనే తెనాలిలోని ఖబర్స్తాన్లో అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించనున్నారు.
సమయం: శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటలోపు ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని కోర్టు సూచించింది.
భారీ బందోబస్తు: ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున జనం తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో, గుంటూరు ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో తెనాలిలో భారీ పోలీసు బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా సీబీఐ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు.
'చలో తెనాలి'కి పిలుపు
ఆయేషా మీరా హత్య జరిగి 19 ఏళ్లు గడిచినా, నిందితులకు శిక్ష పడలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న ఆమె తల్లిదండ్రులకు మద్దతుగా పలు సంఘాలు ఏకమవుతున్నాయి.
♦ విద్యార్థి, మహిళా మరియు న్యాయవాద సంఘాలు ‘చలో తెనాలి’ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చాయి.
♦ విజయవాడ నుంచి భారీ సంఖ్యలో ప్రతినిధులు, ప్రజలు తెనాలికి తరలిరానున్నట్లు సమాచారం. దీంతో పట్టణంలో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
కేసు నేపథ్యం
2007లో విజయవాడ శివార్లలోని హాస్టల్లో ఆయేషా మీరా దారుణ హత్యకు గురైంది. ఈ కేసులో తొలుత సత్యం బాబును నిందితుడిగా భావించి జైలుకు పంపగా, తర్వాత కోర్టు అతడిని నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది. అనంతరం కేసు విచారణను సీబీఐకి అప్పగించారు. విచారణలో భాగంగా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆయేషా సమాధిని తవ్వి అవశేషాలను సేకరించి రీ-పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ అవశేషాలు తిరిగి కుటుంబ సభ్యులకు చేరుతున్నాయి.