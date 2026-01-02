APSRTC : సంక్రాంతి ప్రయాణికులకు APSRTC ప్రత్యేక బస్సులు.. భారీ ఏర్పాట్లు
APSRTC సంక్రాంతి పండుగ కోసం రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది. గోదావరి జిల్లాలు, తెలంగాణ, కర్ణాటక, బెంగళూరు, చెన్నై నుంచి ప్రయాణికులకు సౌకర్యం.
సంక్రాంతి పండుగ వేళ ప్రజలకు సౌకర్యం కల్పించేందుకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ (APSRTC) భారీ ప్రత్యేక బస్సుల సర్వీసులను ప్రకటించింది. పండుగ సందర్భంగా ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచి, ఇప్పటికే ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్లు దాదాపుగా నిండిన నేపథ్యంలో అదనపు బస్సులు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
గోదావరి జిల్లాలైన రాజమండ్రి, రావులపాలెం, భీమవరం, నరసాపురం వంటి ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తూ, ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో నిరంతర సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయని APSRTC ప్రకటించింది.
మరియు ఈ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు రాష్ట్ర పరిధికి పరిమితం కాకుండా, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి వచ్చే ప్రయాణికుల కోసం కూడా లభించనున్నాయి. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాల నుంచి APలోని వివిధ ప్రాంతాలకు రద్దీ ఆధారంగా అదనపు బస్సులను ఎప్పుడైనా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
APSRTC యంత్రాంగం ప్రకారం, ప్రయాణికులు సురక్షితంగా, సుఖవంతంగా పండుగ ప్రయాణం పూర్తి చేసుకునేలా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపింది.