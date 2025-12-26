AP Unified Family Survey: ఏపీలో ఇంటింటి సర్వే.. ఈ 'ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కార్డు'తో మీకు కలిగే లాభాలేంటి?
AP Unified Family Survey: కేవలం వివరాల సేకరణ మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ప్రతి కుటుంబానికి ఒక 'ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కార్డు' అందించడమే ఈ సర్వే ప్రధాన లక్ష్యం.
AP Unified Family Survey: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజల ముంగిటకే సంక్షేమ ఫలాలను అందించే దిశగా 'ఏకీకృత కుటుంబ సర్వే'కు శ్రీకారం చుట్టింది. కేవలం వివరాల సేకరణ మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో ప్రతి కుటుంబానికి ఒక 'ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ కార్డు' అందించడమే ఈ సర్వే ప్రధాన లక్ష్యం. డిసెంబర్ చివరి వారం నుండి ప్రారంభం కానున్న ఈ సర్వే వల్ల సామాన్యులకు కలిగే ప్రయోజనాలు అనేకం.
సర్వే ద్వారా సేకరించే ప్రధాన వివరాలు:
సచివాలయ సిబ్బంది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ప్రధానంగా ఈ 4 విభాగాల్లో సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు:
ప్రాథమిక ప్రొఫైల్: పేరు, ఆధార్ (e-KYC ద్వారా), మొబైల్ నంబర్ మరియు నివాస వివరాలు.
సామాజిక ప్రొఫైల్: కులం, మతం, వైవాహిక స్థితి వంటి వివరాలు.
విద్య & నైపుణ్యం: కుటుంబ సభ్యుల చదువు మరియు వారికి ఉన్న వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు.
ఆర్థిక స్థితిగతులు: ఆదాయం, ఆస్తులు, నివాస గృహం మరియు ఉపాధి వివరాలు.
ఈ సర్వే వల్ల మీకు కలిగే టాప్-5 ప్రయోజనాలు:
1. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ పథకాలు: రేషన్ కార్డు లేదా ఇతర సాంకేతిక కారణాల వల్ల పథకాలు అందని వారికి ఈ సర్వే ఒక వరం. డేటా నవీకరణ (Data Update) అవ్వడం వల్ల అర్హత ఉండి పథకం అందలేదు అనే సమస్య ఉండదు.
2. సర్టిఫికెట్ల జారీ సులభతరం: ఒకసారి ఈ డేటా బేస్ సిద్ధమైతే.. ఇకపై మీరు కుల, ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పని ఉండదు. 'వాట్సాప్ గవర్నెన్స్' ద్వారా ఆటోమేటిక్గా సర్టిఫికెట్లు పొందే వీలుంటుంది.
3. పారదర్శకమైన పాలన: అర్హత లేని వారు పథకాలు పొందుతుంటే వారిని తొలగించి, నిజమైన పేదలకు లబ్ధి చేకూర్చడానికి ఈ డేటా ఉపయోగపడుతుంది.
4. ప్రో-యాక్టివ్ సర్వీస్: అంటే, మీరు దరఖాస్తు చేసుకోకముందే.. మీ అర్హతను బట్టి ప్రభుత్వమే మీకు పథకాలను ప్రతిపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.
5. డేటా భద్రత: ప్రజల వ్యక్తిగత వివరాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతామని, కేవలం ప్రభుత్వ సేవలకు మాత్రమే వీటిని వినియోగిస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
మీరు చేయాల్సిందల్లా..
గ్రామ/వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీ ఆధార్ కార్డు, మొబైల్ ఫోన్ (OTP కోసం) సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. సరైన వివరాలు అందించడం ద్వారా మీ కుటుంబం ప్రభుత్వ పథకాలకు దూరం కాకుండా చూసుకోవచ్చు.
ముగింపు: ఈ ఏకీకృత సర్వే ద్వారా ఏపీ ప్రభుత్వం డిజిటల్ గవర్నెన్స్లో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతోంది. తద్వారా పౌరుల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.