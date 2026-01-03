AP new land passbooks :జనవరి 9లోగా రాష్ట్ర చిహ్నంతో కూడిన కొత్త పట్టాదార్ పాస్బుక్కుల పంపిణీని ప్రారంభించిన ఏపీ ప్రభుత్వం
రీ-సర్వే పూర్తైన గ్రామాల్లో అధికారిక రాష్ట్ర చిహ్నంతో కూడిన 22 లక్షల కొత్త పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల పంపిణీని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం జనవరి 9 వరకు కొనసాగనుంది. భూ వివాదాలను పరిష్కరించడం, రైతుల హక్కులను రక్షించడం ఈ చర్య ప్రధాన లక్ష్యంగా పేర్కొనబడింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటూ రాష్ట్ర చిహ్నం (రాష్ట్ర ముద్ర) కలిగిన కొత్త పట్టాదార్ పాస్బుక్కుల పంపిణీని ప్రారంభించింది. ఈ నిర్ణయంపై దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భూముల రీసర్వే ప్రక్రియ పూర్తయిన గ్రామాల్లోని భూయజమానులకు మొత్తం 22 లక్షల పాస్బుక్కులను అందజేయనున్నారు.
గ్రామసభల ద్వారా ఈ పంపిణీ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తున్నారు, తద్వారా రైతులకు పారదర్శకమైన మరియు ప్రత్యక్ష మార్గంలో పాస్బుక్కులు అందుతాయని ప్రభుత్వం నిర్ధారిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా రైతు సంక్షేమం కోసం ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు, అదే సమయంలో భూమి హక్కుల రక్షణపై ప్రభుత్వ నిబద్ధతను చాటుకున్నారు.
శుక్రవారం రాష్ట్రవ్యాప్త అమలును సమీక్షించిన ముఖ్యమంత్రి, గత ప్రభుత్వం భూమి రికార్డులపై రాజకీయ బ్రాండింగ్ను (రాజకీయ నాయకుల చిత్రాలను) ముద్రించడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. దీనివల్ల ప్రజల్లో అసంతృప్తి కలగడమే కాకుండా చట్టపరమైన సమస్యలు కూడా ఎదురయ్యాయని పేర్కొన్నారు. రీసర్వే తప్పులను సరిదిద్ది, కొత్త మరియు ప్రామాణికమైన భూమి పత్రాలను అందజేయడం ఎన్నికల సమయంలో కూటమి ఇచ్చిన ప్రధాన హామీ అని ఆయన గుర్తు చేశారు.
"అధికారిక రాష్ట్ర ముద్రతో కూడిన 22 లక్షల పట్టాదార్ పాస్బుక్కులు ఇప్పటికే సిద్ధమయ్యాయి. వీటి పంపిణీ ప్రక్రియ జనవరి 9 వరకు కొనసాగుతుంది," అని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు.
రీసర్వే తప్పుల వల్ల అనేక రెవెన్యూ వివాదాలు తలెత్తాయని, వివాదాలు లేని భూములు కూడా అనవసరంగా చిక్కుల్లో పడ్డాయని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. "పరిపాలనాపరమైన లోపాల వల్ల భూములపై ఆధారపడి జీవించే రైతులు బాధితులు కాకూడదనేదే మా లక్ష్యం," అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా, గత ప్రభుత్వ హయాంలో అమలులో ఉన్న 'ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్' (Land Titling Act) భూయజమానుల్లో భయాందోళనలను కలిగించిందని, అందుకే ఆ చట్టాన్ని రద్దు చేశామని ఆయన తెలిపారు. ఈ కొత్త పాస్బుక్కులు రైతు కుటుంబాల్లో భరోసాను నింపుతాయని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
గతంలో పాస్బుక్కులపై భూమి వివరాల కంటే రాజకీయ నాయకుల చిత్రాలను ముద్రించడం కోసం దాదాపు ₹22 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వృథా చేశారని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. పంపిణీ ప్రక్రియను నిర్ణీత సమయంలోగా సజావుగా పూర్తి చేసేలా మంత్రులు మరియు జిల్లా కలెక్టర్లు వేగంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఆదేశించారు.
భూమి రికార్డులకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం కోసం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీభూమి (Meebhoomi) అధికారిక పోర్టల్ను సందర్శించవచ్చు.