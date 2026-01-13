AP RERA Offers 50% Discount: ఏపీ రియల్టర్లకు భారీ ఊరట.. జరిమానాల్లో 50% డిస్కౌంట్! మార్చి 31 వరకే ఛాన్స్..
ఏపీలో రియల్టర్లకు రెరా బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. నిబంధనలు పాటించని బిల్డర్లకు విధించిన జరిమానాలపై 50% రాయితీ ఇచ్చింది. మార్చి 31 లోపు జరిమానా చెల్లించి ఈ అవకాశాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో ఇక్కడ చూడండి.
రాష్ట్రంలో రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు వేగంగా పూర్తవ్వాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం పలు రాయితీలు ఇస్తోంది. ఇందులో భాగంగా, రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (RERA) నిబంధనలు పాటించని బిల్డర్లకు పెనాల్టీల నుంచి భారీ ఊరట కల్పించింది.
ఎవరికి ఈ రాయితీ వర్తిస్తుంది?
ఈ 50 శాతం డిస్కౌంట్ ప్రధానంగా కింది కేటగిరీలకు వర్తిస్తుంది:
- నమోదు కాని ప్రాజెక్టులు: రెరా అనుమతి లేకుండానే పనులు ప్రారంభించి, కొనసాగిస్తున్న ప్రాజెక్టులు.
- రిపోర్టులు ఇవ్వని వారు: రెరాలో నమోదైనప్పటికీ, నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి మూడు నెలలకోసారి సమర్పించాల్సిన త్రైమాసిక పురోగతి నివేదికలు (QPR) సమర్పించని బిల్డర్లు.
ఆఫర్ గడువు ఎప్పటి వరకు?
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేలోపు, అంటే మార్చి 31, 2026 లోపు పెండింగ్లో ఉన్న జరిమానాలు చెల్లించే వారికి మాత్రమే ఈ 50 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది.
జరిమానాలు ఎందుకు విధిస్తారు?
రెరా చట్టం ప్రకారం ప్రతి రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టు కింది నిబంధనలు పాటించాలి:
రిజిస్ట్రేషన్: ఏ ప్రాజెక్టు అయినా ప్రారంభించే ముందే రెరా వద్ద నమోదు చేసుకోవాలి.
త్రైమాసిక నివేదికలు: ప్రాజెక్టు ఎంతవరకు వచ్చింది? నిధుల వినియోగం ఎలా ఉంది? వంటి వివరాలను ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేయాలి.
ప్రస్తుతం ఏపీలో నమోదైన ప్రాజెక్టుల్లో దాదాపు మూడో వంతు బిల్డర్లు ఈ నివేదికలు సమర్పించడం లేదు. దీనివల్ల భారీగా జరిమానాలు పేరుకుపోయాయి.
హెచ్చరిక: గడువు దాటితే కఠిన చర్యలు!
మార్చి 31 లోపు ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోని వారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని రెరా ఛైర్మన్ శివారెడ్డి హెచ్చరించారు:
భారీ జరిమానా: గడువు దాటితే ప్రాజెక్టు మొత్తం విలువలో 10 శాతం వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.
నిషేధం: సదరు ప్రాజెక్టుల్లో ప్లాట్లు లేదా ఫ్లాట్లు అమ్మకుండా, ఎటువంటి ప్రచారాలు (Ads) చేయకుండా నిషేధం విధిస్తారు.
నోటీసులు: రిజిస్ట్రేషన్ లేని ప్రాజెక్టులకు త్వరలోనే నోటీసులు జారీ చేయనున్నారు.