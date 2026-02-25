AP Postal: ఏపీలో 24 గంటల పోస్టల్ సేవలు: 11 నగరాల్లో స్పీడ్ పోస్ట్, పార్శిల్ బుకింగ్ సౌకర్యం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 11 ప్రధాన నగరాల్లో 24 గంటల స్పీడ్ పోస్ట్, పార్శిల్ బుకింగ్ సౌకర్యం ప్రారంభమైంది. మరిన్ని వివరాలు ఈ ఆర్టికల్ లో తెలుసుకోవచ్చు.
AP Postal: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు తపాలా శాఖ సరికొత్త సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. రాష్ట్రంలోని 11 ప్రధాన నగరాల్లో ఇకపై 24 గంటల పాటు స్పీడ్ పోస్ట్, పార్శిల్ బుకింగ్ సేవలు లభించనున్నాయి. వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తపాలా శాఖ అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాలతో పాటు మొత్తం 11 ప్రాంతాలలో ఈ సేవలు తక్షణమే ప్రారంభమయ్యాయి. రాత్రి సమయంలో కూడా అత్యవసర పార్శిళ్లను పంపాలనుకునే వారికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉండనుంది.
ఈ నగరాల్లో..
తపాలా శాఖ విడుదల చేసిన లిస్ట్ ప్రకారం.. 11 నగరాల్లో 24 గంటల బుకింగ్ కౌంటర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి, ఆ నగరాలు ఇవే..
విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడ, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కడప, అనంతపురం, కర్నూలు, గుంతకల్లు
ఈ నగరాల్లోని ప్రధాన తపాలా కార్యాలయాల్లో ప్రత్యేక కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీనివల్ల వ్యాపారవేత్తలు, విద్యార్థులు తమ పార్శిళ్లను సమయంతో సంబంధం లేకుండా బుక్ చేసుకునే వీలు కలుగుతుంది.
పెరిగిన పని వేళలు..
AP Postal: కేవలం 24 గంటల సేవలే కాకుండా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మరో 242 ప్రధాన పట్టణాల్లోని పోస్టాఫీసుల పని వేళలను కూడా అధికారులు సవరించారు. సాధారణ పని వేళలను మరో 1 నుంచి 2 గంటల పాటు పెంచారు. దీనివల్ల సాయంత్రం వేళల్లో ఆఫీసుల నుండి ఇంటికి వెళ్లే ఉద్యోగులు కూడా తమ పోస్టల్ పనులను సులువుగా ముగించుకోవచ్చు.
ఈ మార్పులకు ప్రధాన కారణం తపాలా శాఖలో ప్రవేశపెట్టిన 'ఐటీ 2.0' (IT 2.0) సాఫ్ట్వేర్. ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికతను జీపీవోలు, సబ్ పోస్ట్ ఆఫీసులకు అనుసంధానం చేయడం వల్ల సేవల వేగం పుంజుకుంది. ట్రాకింగ్ విధానం మెరుగుపడటంతో పాటు, కస్టమర్లకు మరింత స్మార్ట్ సేవలు అందుతున్నాయి.
ప్రయోజనాలు ఇవే..
సాధారణంగా పోస్టాఫీసులు సాయంత్రం లోపు మూతపడతాయి. అయితే ఈ కొత్త నిబంధన వల్ల అత్యవసరంగా మందులు, కీలక పత్రాలు లేదా ఇ-కామర్స్ పార్శిళ్లను పంపేవారికి ఎంతో సమయం ఆదా అవుతుంది. ముఖ్యంగా రవాణా కేంద్రాలుగా ఉన్న గుంతకల్లు, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ఈ 24 గంటల సేవలు స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా తోడ్పడతాయి.
డిజిటల్ విప్లవం వస్తున్నా, ఫిజికల్ పార్శిళ్ల డెలివరీలో తపాలా శాఖ తన ప్రాముఖ్యతను నిలబెట్టుకుంటోంది. ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ స్పీడ్ పోస్ట్ (Speed Post), పార్శిల్ బుకింగ్ (Parcel Booking, తపాలా సేవలు (Postal Services) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యాయి.