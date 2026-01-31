NTR Bharosa : ఏపీ వాసులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. నేడు వాళ్ల అకౌంట్లో డబ్బులు
NTR Bharosa : ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పింఛన్దారులకు కూటమి ప్రభుత్వం అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. ఫిబ్రవరి నెలకు సంబంధించిన సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణంగా ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీన ఇచ్చే పింఛన్లను, ఈసారి ఒక్క రోజు ముందుగానే అంటే.. జనవరి 31వ తేదీనే లబ్ధిదారుల చేతికి అందించాలని ఆదేశించింది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగుల ముఖాల్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద సామాజిక పింఛన్లు తీసుకుంటున్న వారికి ప్రభుత్వం ఈసారి పెద్ద ఉపశమనం కలిగించింది. వాస్తవానికి ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీన పింఛన్ పంపిణీ జరుగుతుంది. అయితే, 2026 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు, బ్యాంకులకు సెలవు దినం. ఈ క్రమంలో లబ్ధిదారులు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పింఛన్లను ఒక రోజు ముందుగానే పంపిణీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. దీని ప్రకారం జనవరి 31వ తేదీ శనివారం ఉదయం నుంచే గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి నేరుగా పింఛన్ సొమ్మును అందజేయనున్నారు.
ఈ నెల పింఛన్ల పంపిణీ కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం ఏకంగా రూ.2,731 కోట్ల నిధులను ఇప్పటికే విడుదల చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 62.97 లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఈ ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా, ఒకటో తేదీన సెలవు వచ్చినా, పండుగ వచ్చినా ప్రభుత్వం ముందస్తుగానే నిధులు సిద్ధం చేసి పంపిణీ చేయడాన్ని ప్రజలు అభినందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు తమ అవసరాల కోసం ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా నెల మొదటి రోజే డబ్బులు అందుతుండటంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పింఛన్ల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పింఛన్ల మొత్తాన్ని భారీగా పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, చేనేత కార్మికులు, ఇతర కేటగిరీల వారికి నెలకు రూ.4,000 చొప్పున పింఛన్ అందుతోంది. అలాగే, దివ్యాంగులకు, వికలాంగులకు ప్రభుత్వం నెలకు రూ.6,000 అందిస్తోంది. గతంలో వృద్ధులకు రూ.3,000, దివ్యాంగులకు రూ.4,000 మాత్రమే ఉండగా, సామాన్యుల కష్టాలను గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఆ మొత్తాన్ని పెంచి అండగా నిలుస్తోంది.
జనవరి 31న పింఛన్ల పంపిణీకి సంబంధించి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బయోమెట్రిక్ లేదా ఐరిస్ విధానం ద్వారా పారదర్శకంగా పంపిణీ చేయాలని, ఎక్కడా లబ్ధిదారులు ఇబ్బంది పడకుండా చూడాలని సూచించింది. ఒకవేళ ఎవరైనా లబ్ధిదారులు అందుబాటులో లేకపోతే, తర్వాతి రోజుల్లో కూడా పంపిణీ కొనసాగుతుంది. ప్రభుత్వ తీసుకున్న ఈ ముందస్తు నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రంలోని లక్షలాది కుటుంబాలకు ఒక రోజు ముందే ఆర్థిక వెసులుబాటు కలిగినట్లయింది.