AP New Chief Secretary: ఏపీ నూతన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న జీ సాయిప్రసాద్
AP New Chief Secretary: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కొత్త సీఎస్గా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి జీ సాయిప్రసాద్ను ప్రభుత్వం నియమించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు
AP New Chief Secretary: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా (సీఎస్) సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి జీ సాయిప్రసాద్ నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుత సీఎస్ కె. విజయానంద్ పదవీ విరమణ చేస్తుండటంతో, ఆయన స్థానంలో సాయిప్రసాద్ ఈ రోజు(28.02.2026) ఉదయం 11:33 గంటలకు సచివాలయంలో నూతన సీఎస్గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
1991 బ్యాచ్కు చెందిన ఏపీ క్యాడర్ ఐఏఎస్ అధికారి జీ సాయిప్రసాద్ను అత్యున్నత పదవికి ఎంపిక చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. నేటితో పదవీకాలం ముగియనున్న విజయానంద్ సేవలను ప్రభుత్వం అభినందించింది. కీలకమైన ఈ పరిణామంతో, పరిపాలనలో సమూల మార్పులు వస్తాయని అధికార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
AP New Chief Secretary: ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలం మట్టిగుంట గ్రామానికి చెందిన జీ సాయిప్రసాద్ విద్యాభ్యాసం ఎంటెక్ వరకు సాగింది. 1991లో సివిల్స్ సాధించి ఐఏఎస్ అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఆయన వివిధ హోదాల్లో రాష్ట్రానికి సేవలందించారు. 1992-93లో వరంగల్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా, ఆ తర్వాత పాడేరు అసిస్టెంట్ కలెక్టర్గా పనిచేశారు.
1995-97 మధ్య గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్గా, 1997-98లో కడప జాయింట్ కలెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా 2000-03 మధ్య కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేసిన కాలంలో ఆయన తనదైన ముద్ర వేశారు. 2010-11లో ఏపీ హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్గా కూడా సేవలు అందించారు.
ఇంధన శాఖ ఎక్స్ అఫీషియో ముఖ్య కార్యదర్శిగా, ఏపీ సోలార్ పవర్ కార్పొరేషన్ సీఎండీగా 2019 నుంచి 2024 మధ్య కీలక బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2024 జూన్ నుంచి 2025 జనవరి వరకు జలవనరుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రికి ఎక్స్ అఫీషియో ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
AP New Chief Secretary: సీఎస్గా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటికీ, సాయిప్రసాద్ను రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోంది. ఈ రెండు కీలక బాధ్యతలతో రాష్ట్ర పరిపాలనా యంత్రాంగంలో ఆయన కీలకం కానున్నారు. కొత్త సీఎస్ రాకతో పాలనలో వేగం పెరుగుతుందని, పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు కొలిక్కి వస్తాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.