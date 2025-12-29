Jobs: కొలువుల జాతర.. పది పాసైతే సర్కార్ నౌకరీ..ఇలా అప్లయ్ చేసుకోండి..!!
Jobs: కొలువుల జాతర.. పది పాసైతే సర్కార్ నౌకరీ..ఇలా అప్లయ్ చేసుకోండి..!!
Jobs: ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కృష్ణా జిల్లాలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి తాజాగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వ వైద్య రంగంలో పని చేయాలనే ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశంగా చెప్పవచ్చు. ఈ నియామకాలు పూర్తిగా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో చేపట్టనుండగా, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సేవలందించాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం 60 పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ఈ నోటిఫికేషన్లో వివిధ విభాగాలకు చెందిన పోస్టులు ఉన్నాయి. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్–II విభాగంలో 19 ఖాళీలు ఉన్నాయి. మహిళా నర్సింగ్ స్టాఫ్ కోసం 16 పోస్టులను కేటాయించారు. స్టేషనరీ అటెండెంట్ కమ్ వాచ్మెన్ విభాగంలో 10 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్–II ఒక పోస్టు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ నాలుగు పోస్టులు, లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీసెస్ కింద మరో 10 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అభ్యర్థులు తమ అర్హతలకు అనుగుణంగా పోస్టును ఎంపిక చేసుకోవాలి.
విద్యార్హతల విషయానికి వస్తే, పదో తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు వివిధ అర్హతలను ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులకు ఎంఎల్టీ లేదా బీఎస్సీ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. నర్సింగ్ పోస్టులకు సంబంధిత నర్సింగ్ కోర్సులు పూర్తి చేసి, అవసరమైన రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండాలి. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఉద్యోగానికి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి. వాచ్మెన్, లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వీసెస్ పోస్టులకు పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత సరిపోతుంది. అభ్యర్థుల వయస్సు 42 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.15,000 నుంచి రూ.32,670 వరకు వేతనం చెల్లించనున్నారు. ఈ నియామక ప్రక్రియలో రాత పరీక్ష ఉండదు. అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హతల్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ జాబితా రూపొందించి ఎంపిక చేస్తారు. పని అనుభవం ఉన్నవారికి అదనపు ప్రాధాన్యత లభించే అవకాశం ఉంది. ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా జరుగుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
దరఖాస్తు విధానం ఆఫ్లైన్లో ఉంటుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి దరఖాస్తు ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, అవసరమైన ధృవపత్రాల నకళ్లను జతచేసి కృష్ణా జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యాలయంలో స్వయంగా సమర్పించాలి. దరఖాస్తుల స్వీకరణకు చివరి తేదీ డిసెంబర్ 31, 2025. ఆ తేదీ తర్వాత వచ్చిన దరఖాస్తులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వీకరించరు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి జిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్ను పరిశీలించాలని అధికారులు సూచించారు.