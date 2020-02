ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌ విడుదల.. పరీక్షల తేదీలు ఇవే..

ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. మార్చి 23 నుంచి ఏప్రిల్‌ 8 వ తేదీ వరకు టెన్త్‌ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. బుధవారం ఉదయం విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్‌ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌ ను విడుదల చేశారు. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.15 గంటల వరక పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. పరీక్షల షెడ్యూల్ మార్చి 23 : ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌ 1 మార్చి 24 : ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌ 2 మార్చి 26 : సెంకండ్‌ లాంగ్వేజ్ మార్చి 27 : ఇంగ్లిష్‌ పేపర్‌ 1 మార్చి 28 : ఇంగ్లిష్‌ పేపర్‌ 2 మార్చి 30 : గణితం పేపర్‌ 1 మార్చి 31 : గణితం పేపర్‌ 2 ఏప్రిల్‌ 01 : సైన్స్‌ పేపర్‌ 1 ఏప్రిల్‌ 03 : జనరల్‌ సైన్స్‌ పేపర్‌ 2 ఏప్రిల్‌ 04 : సోషల్‌ స్టడీస్‌ పేపర్‌ 1 ఏప్రిల్‌ 06 : సోషల్‌ స్టడీస్‌ పేపర్‌ 2 ఏప్రిల్‌ 07 : సంస్కృతం, అరబిక్‌, పెర్షియన్‌ సబ్జెక్ట్‌ ఏప్రిల్‌ 8 : ఒకేషనల్‌ పరీక్షలు