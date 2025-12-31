AP: పింఛన్దారులకు నూతన సంవత్సర గిఫ్ట్ ఒక్క రోజు ముందుగానే పింఛన్ పంపిణీ
న్యూ ఇయర్ను పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పింఛన్దారులకు ఒక్క రోజు ముందుగానే ఎన్టీఆర్ సామాజిక భరోసా పింఛన్లను పంపిణీ చేసింది. 63.12 లక్షల లబ్ధిదారులకు రూ.2,743 కోట్లు విడుదల చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పింఛన్దారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో భారీ గిఫ్ట్ అందించింది. సాధారణంగా ప్రతి నెల 1వ తేదీన పింఛన్లు పంపిణీ చేస్తారు. అయితే జనవరి 1, 2026 న్యూ ఇయర్ కావడంతో—ఆ రోజున కాకుండా ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే డిసెంబర్ 31న పింఛన్ పంపిణీ చేపట్టింది.
నేడే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పింఛన్ పంపిణీ
ఎన్టీఆర్ సామాజిక భరోసా పింఛన్లను ఈరోజు (డిసెంబర్ 31) ఉదయం నుంచే సచివాలయ సిబ్బంది లబ్ధిదారుల گھర్లకు వెళ్లి అందజేస్తున్నారు.
- ఇప్పటివరకు 50%కు పైగా పంపిణీ పూర్తయినట్లు సమాచారం.
- మొత్తం 63.12 లక్షల మంది పింఛన్దారులకు పంపిణీ కోసం ప్రభుత్వం రూ. 2,743 కోట్లు విడుదల చేసింది.
ప్రతి నెల 1వ తేదీ సెలవు ఉండే సందర్భాల్లో పింఛన్లను ముందురోజే పంపిణీ చేసే పద్ధతిని ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోంది. ఈసారికి న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ముందుగానే పింఛన్ అందించడం పింఛన్దారులలో ఆనందాన్ని కలిగించింది.
పింఛన్ పెంపుపై కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయం
ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే కూటమి అమలు చేసిన పింఛన్ పెంపు నిర్ణయం వల్ల లబ్ధిదారులకు భారీ ప్రయోజనం కలిగింది.
- సామాజిక పింఛన్ ₹3,000 → ₹4,000
- దివ్యాంగుల పింఛన్ ₹3,000 → ₹6,000
- పూర్తి వైకల్యం ఉన్న వారికి ₹15,000 పింఛన్
జూలై 2024 నుంచే పెంచిన పింఛన్లు అమల్లో ఉన్నాయి.
సీఎం చంద్రబాబు శుభాకాంక్షలు
సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్లో పోస్టు చేస్తూ—
- పింఛన్దారులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
- దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పింఛన్లపైనే ఇప్పటివరకు ₹50,000 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశామని చెప్పారు.
- కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా పింఛన్ను ఒక్క రోజు ముందే అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
పేదల జీవనోపాధికి ఆర్థిక భరోసా కల్పించే ఈ సంక్షేమ పథకం ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యంగా చూస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మొత్తానికి, న్యూ ఇయర్ వేళలో ఏపీ పింఛన్దారులకు ఇది పెద్ద సంతోషాన్ని ఇచ్చిన ప్రభుత్వ నిర్ణయం అని చెప్పాలి.