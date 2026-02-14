Holiday After Maha Shivaratri 2026: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫిబ్రవరి 16న ఆప్షనల్ హాలిడే.. ఉత్తర్వులు జారీ!
Holiday After Maha Shivaratri 2026: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు! ఫిబ్రవరి 16ను ఆప్షనల్ హాలిడేగా ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మహాశివరాత్రి మరుసటి రోజున సెలవు ఇవ్వాలని కోరిన ఉద్యోగ సంఘాల విన్నపానికి సీఎం చంద్రబాబు సానుకూలంగా స్పందించారు.
Holiday After Maha Shivaratri 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. మహాశివరాత్రి పర్వదినం మరుసటి రోజున, అంటే ఈ నెల 16వ తేదీన (సోమవారం) 'ఆప్షనల్ హాలిడే' (ఐచ్ఛిక సెలవు)గా ప్రకటిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఉద్యోగ సంఘాల విన్నపంతో సానుకూల నిర్ణయం:
మహాశివరాత్రి జాగరణ అనంతరం మరుసటి రోజున సెలవు కావాలని ఏపీజేఏసీ (APJAC) అమరావతి ఉద్యోగ సంఘం నేతలు ప్రభుత్వానికి విన్నవించారు. ఉద్యోగుల విన్నపాన్ని పరిశీలించిన ప్రభుత్వం, సోమవారాన్ని ఆప్షనల్ హాలిడేగా పరిగణించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS) విజయానంద్ ఉత్తర్వులపై సంతకం చేసి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.
ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు:
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై ఏపీజేఏసీ అమరావతి నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగుల సమస్యను అర్థం చేసుకుని తక్షణమే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు ఏపీజేఏసీ అమరావతి చైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఈ సెలవుతో శివరాత్రి పండుగ నిర్వహించుకునే ఉద్యోగులకు తగినంత విశ్రాంతి లభిస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు.