AP Free Electricity Scheme: ఏపీలోని.. వీరందరికీ ఉచిత విద్యుత్‌..ఎప్పటి నుంచి అంటే!

Highlights

AP Free Electricity Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ చేనేత, మరమగ్గాల కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్. ఏప్రిల్ 1 నుండి ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలు. చేనేతలకు 200 యూనిట్లు, పవర్ లూమ్స్ కు 500 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ పూర్తి వివరాలు.

AP Free Electricity Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చేనేత మరియు మరమగ్గాల (Power Looms) కార్మికులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు, ఈ రెండు రంగాల వారికి ఉచిత విద్యుత్ అందించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ పథకం ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి అధికారికంగా అమలులోకి రానుంది.

ఉచిత విద్యుత్ పరిమితులు మరియు ప్రయోజనాలు:

ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నిబంధనల ప్రకారం లబ్ధిదారులకు అందే ప్రయోజనాలు ఇలా ఉన్నాయి:



వర్గంఉచిత విద్యుత్ పరిమితి (నెలకు)అంచనా ఆదా (నెలకు)
చేనేత కార్మికులు (Handlooms)200 యూనిట్లురూ. 700 వరకు
మరమగ్గాల యూనిట్లు (Power Looms)500 యూనిట్లురూ. 1800 వరకు

లక్షలాది కుటుంబాలకు ఊరట

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 93 వేల చేనేత కుటుంబాలు, అలాగే 11 వేల పవర్ లూమ్ యూనిట్లు ఈ పథకం ద్వారా నేరుగా లబ్ధి పొందనున్నాయి. మొత్తంగా నాలుగు లక్షల మందికి పైగా ఈ నిర్ణయంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటికే లబ్ధిదారుల గుర్తింపు ప్రక్రియను అధికారులు పూర్తి చేశారు.

సంక్షేమ పథకాల జోరు

కేవలం ఉచిత విద్యుత్ మాత్రమే కాకుండా, చేనేత రంగం కోసం ప్రభుత్వం మరిన్ని కీలక చర్యలు చేపడుతోంది:

త్రిఫ్ట్ ఫండ్: పెండింగ్‌లో ఉన్న త్రిఫ్ట్ ఫండ్ నిధులను క్రమం తప్పకుండా విడుదల చేయడం.

పెన్షన్లు: అర్హులైన చేనేత కార్మికులకు పింఛన్లు అందించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.

బడ్జెట్ కేటాయింపులు: ఈ పథకాల అమలు కోసం రాష్ట్ర బడ్జెట్‌లో ప్రత్యేక నిధులను కేటాయించారు.

ప్రభుత్వ విశ్లేషణ: మారుతున్న కాలంలో విద్యుత్ ఖర్చులు భారంగా మారిన చేనేత కార్మికులకు, ఈ పథకం ఒక పెద్ద ఉపశమనం కానుంది. ఇది వారి నికర ఆదాయాన్ని పెంచడమే కాకుండా, రాష్ట్రంలో చేనేత రంగం మళ్లీ పూర్వవైభవం సంతరించుకునేలా చేస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

