AP Free Electricity Scheme: ఏపీలోని.. వీరందరికీ ఉచిత విద్యుత్..ఎప్పటి నుంచి అంటే!
AP Free Electricity Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ చేనేత, మరమగ్గాల కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్. ఏప్రిల్ 1 నుండి ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలు. చేనేతలకు 200 యూనిట్లు, పవర్ లూమ్స్ కు 500 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ పూర్తి వివరాలు.
AP Free Electricity Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చేనేత మరియు మరమగ్గాల (Power Looms) కార్మికులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు, ఈ రెండు రంగాల వారికి ఉచిత విద్యుత్ అందించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ పథకం ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి అధికారికంగా అమలులోకి రానుంది.
ఉచిత విద్యుత్ పరిమితులు మరియు ప్రయోజనాలు:
ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నిబంధనల ప్రకారం లబ్ధిదారులకు అందే ప్రయోజనాలు ఇలా ఉన్నాయి:
|వర్గం
|ఉచిత విద్యుత్ పరిమితి (నెలకు)
|అంచనా ఆదా (నెలకు)
|చేనేత కార్మికులు (Handlooms)
|200 యూనిట్లు
|రూ. 700 వరకు
|మరమగ్గాల యూనిట్లు (Power Looms)
|500 యూనిట్లు
|రూ. 1800 వరకు
లక్షలాది కుటుంబాలకు ఊరట
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 93 వేల చేనేత కుటుంబాలు, అలాగే 11 వేల పవర్ లూమ్ యూనిట్లు ఈ పథకం ద్వారా నేరుగా లబ్ధి పొందనున్నాయి. మొత్తంగా నాలుగు లక్షల మందికి పైగా ఈ నిర్ణయంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటికే లబ్ధిదారుల గుర్తింపు ప్రక్రియను అధికారులు పూర్తి చేశారు.
సంక్షేమ పథకాల జోరు
కేవలం ఉచిత విద్యుత్ మాత్రమే కాకుండా, చేనేత రంగం కోసం ప్రభుత్వం మరిన్ని కీలక చర్యలు చేపడుతోంది:
త్రిఫ్ట్ ఫండ్: పెండింగ్లో ఉన్న త్రిఫ్ట్ ఫండ్ నిధులను క్రమం తప్పకుండా విడుదల చేయడం.
పెన్షన్లు: అర్హులైన చేనేత కార్మికులకు పింఛన్లు అందించే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
బడ్జెట్ కేటాయింపులు: ఈ పథకాల అమలు కోసం రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ప్రత్యేక నిధులను కేటాయించారు.
ప్రభుత్వ విశ్లేషణ: మారుతున్న కాలంలో విద్యుత్ ఖర్చులు భారంగా మారిన చేనేత కార్మికులకు, ఈ పథకం ఒక పెద్ద ఉపశమనం కానుంది. ఇది వారి నికర ఆదాయాన్ని పెంచడమే కాకుండా, రాష్ట్రంలో చేనేత రంగం మళ్లీ పూర్వవైభవం సంతరించుకునేలా చేస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.