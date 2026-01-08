  • Menu
AP e-Crop Status 2026: రైతులకు అలర్ట్.. మీ ఈ-పంట నమోదు స్టేటస్ చెక్ చేశారా? ప్రాసెస్ ఇదే!

Highlights

ఏపీ రైతులు తమ ఈ-పంట (e-Crop) నమోదు స్టేటస్‌ను ఆధార్ నంబర్‌తో ఆన్‌లైన్‌లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. పూర్తి విధానం మరియు ప్రయోజనాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నదాతలకు వ్యవసాయ శాఖ కీలక అప్‌డేట్ అందించింది. ఈ-పంట (e-Crop) పోర్టల్‌లో తమ పంట వివరాలను నమోదు చేసుకున్న రైతులు, ఇప్పుడు తమ దరఖాస్తు స్థితిని (Status) ఆన్‌లైన్‌లో సులభంగా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం దీని కోసం ప్రత్యేక లింక్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఈ-పంట స్టేటస్ ఆన్‌లైన్‌లో చెక్ చేయడం ఎలా?

మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా కేవలం రెండు నిమిషాల్లో మీ ఆధార్ నంబర్‌తో స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు:

  1. లింక్ క్లిక్ చేయండి: మొదట అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://karshak.ap.gov.in/ecrop/farmerack పై క్లిక్ చేయండి.
  2. వివరాలు ఎంచుకోండి: అక్కడ కనిపిస్తున్న ఆప్షన్లలో పంట సంవత్సరం (Crop Year) మరియు మీ జిల్లా (District) పేరును ఎంచుకోవాలి.
  3. ఆధార్ నంబర్: రైతు తన ఆధార్ నంబర్‌ను నిర్ణీత బాక్సులో నమోదు చేయాలి.
  4. సబ్మిట్: చివరగా 'Submit' బటన్ నొక్కితే, మీ ఈ-పంట నమోదుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తాయి.

ఈ-పంట నమోదు ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుంది?

వ్యవసాయ మరియు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఈ వివరాలను నమోదు చేస్తారు:

జియో ట్యాగింగ్: సాగు చేస్తున్న పంటతో కలిపి రైతు ఫోటోను యాప్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తారు. ఇది జియో-కోఆర్డినేట్స్‌తో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది.

ధ్రువీకరణ: చివరగా రైతు వేలిముద్ర (Biometric) లేదా ఐరిస్ స్కాన్ ద్వారా వివరాలను ధ్రువీకరిస్తారు.

AI సాంకేతికత: మరింత ఖచ్చితత్వం కోసం ప్రభుత్వం ఈసారి కృత్రిమ మేధ (AI) ద్వారా సమాచారాన్ని నిర్ధారించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.

ఈ-పంట వల్ల రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు:

ఈ-పంటలో పేరు నమోదు కాకపోతే రైతులు అనేక ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. నమోదు వల్ల కలిగే లాభాలు ఇవే:

ప్రభుత్వ పథకాలు: పెట్టుబడి రాయితీ (Input Subsidy) మరియు సున్నా వడ్డీ రుణాలకు ఇది ప్రామాణికం.

పంటల విక్రయం: ధాన్యం లేదా ఇతర ఉత్పత్తులను ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అమ్ముకోవాలన్నా ఈ-పంట నమోదు తప్పనిసరి.

బీమా & పరిహారం: ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల పంట నష్టం జరిగితే, ఆన్‌లైన్ డేటా ఆధారంగానే పరిహారం అందుతుంది.

బ్యాంకు రుణాలు: ఈ-పంట సర్టిఫికెట్ ఉంటే బ్యాంకు రుణాలు సులభంగా మంజూరవుతాయి.

