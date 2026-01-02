  • Menu
Fan Buzz: కొండగట్టు అంజనేయ ఆలయం శిలాస్థాపన – పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక హాజరు

Fan Buzz: కొండగట్టు అంజనేయ ఆలయం శిలాస్థాపన – పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక హాజరు
Highlights

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ రేపు కొండగట్టు అంజన్న ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. భక్తుల వసతుల కోసం TTD రూ. 35.19 కోట్లు మంజూరు చేసింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రేపు (శనివారం) తెలంగాణలోని కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి ఆయన శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చొరవతో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఈ ఆలయ విస్తరణ కోసం రూ. 35.19 కోట్లు కేటాయించింది.

ఈ నిధులతో 96 గదులతో కూడిన భారీ వసతి గృహం మరియు ఒకేసారి 2,000 మంది భక్తులు దీక్ష విరమణ చేసేలా 'దీక్షా విరమణ మండపం' నిర్మించనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు భక్తులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించడంతో పాటు ఆలయ అనుభూతిని మరింత మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

షెడ్యూల్ మరియు ముఖ్య విశేషాలు:

ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఉదయం 10:30 నుండి 11:30 గంటల మధ్య ఆలయానికి చేరుకుని శంకుస్థాపన చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి ఛైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు, ఎమ్మెల్సీ హరిప్రసాద్, చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం, టిటిడి బోర్డు సభ్యుడు బి. ఆనంద సాయి మరియు ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొంటారు. ఆలయ సందర్శన అనంతరం, కొడిమ్యాల సమీపంలోని బృందావనం రిసార్ట్‌లో తెలంగాణ రాష్ట్ర జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన వారితో పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశమవుతారు.

నేపథ్యం:

ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టును సందర్శించి, ఆలయ అభివృద్ధిపై అర్చకులతో చర్చించారు. ఆయన అభ్యర్థన మేరకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించి, నిధులు కేటాయించాలని టిటిడిని ఆదేశించారు. దీంతో టిటిడి రూ. 35.19 కోట్లు మంజూరు చేయడంతో ఇప్పుడు వసతి గృహం మరియు మండప నిర్మాణ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఈ అభివృద్ధి పనుల వల్ల భక్తులకు సౌకర్యాలు పెరగడమే కాకుండా, రెండు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆధ్యాత్మిక మరియు సామాజిక కార్యక్రమాల పట్ల పవన్ కళ్యాణ్ తన నిబద్ధతను ఈ పర్యటన ద్వారా మరోసారి చాటుకుంటున్నారు.

