AP Cabinet 2026: రైతులకు ఏడాదికి రూ.30వేలు..సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం
AP Cabinet 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో జరిగిన తాజా కేబినెట్ భేటీలో రైతు సంక్షేమం, భూవినియోగంపై అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ముఖ్యంగా అసైన్డ్ భూములు కలిగిన నిరుపేద రైతుల ఆర్థిక స్థితిగతులను మార్చేలా ప్రభుత్వం ఒక విప్లవాత్మకమైన లీజు పాలసీకి శ్రీకారం చుట్టింది. కేవలం వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడకుండా, రైతులు తమ భూముల ద్వారా స్థిరమైన ఆదాయం పొందేలా ఈ నిర్ణయాలు ఉన్నాయి.
రాష్ట్రంలో లక్షలాది ఎకరాల అసైన్డ్ భూములు సాగుకు యోగ్యంగా లేక లేదా నీటి సదుపాయం లేక బీడుగా పడి ఉన్నాయి. ఈ భూములను ప్రభుత్వం సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల కోసం వినియోగించాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే:
* స్థిరమైన ఆదాయం: అసైన్డ్ భూములను సౌర విద్యుత్ సంస్థలకు లీజుకు ఇచ్చిన రైతులకు ఏడాదికి ఎకరాకు రూ.30 వేల కౌలు లభిస్తుంది.
* కౌలు పెరుగుదల: ఈ కౌలు కేవలం స్థిరంగా ఉండదు. ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి 5 శాతం చొప్పున పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
* భూమి హక్కులు: అసైన్డ్ భూముల చట్టానికి సవరణలు చేయడం ద్వారా రైతులు తమ భూములపై మరింత పట్టు సాధించేలా, చట్టపరమైన ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
జల జీవన్ మిషన్
రైతు కుటుంబాలు మరియు గ్రామీణ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా జల జీవన్ మిషన్ పై కేబినెట్ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన రూ.12 వేల కోట్ల నిధులకు మార్గం సుగమమైంది. వచ్చే మూడేళ్లలో రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామీణ ఇంటికీ కుళాయి ద్వారా సురక్షితమైన తాగునీరు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనివల్ల పొలాల వద్ద ఉండే రైతు కుటుంబాలకు, పల్లె ప్రజలకు తాగునీటి తిప్పలు తప్పుతాయి.
అమరావతిలో ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ సిటీలు
రాజధాని ప్రాంతంలోని రైతు బిడ్డలకు అంతర్జాతీయ స్థాయి విద్య , వైద్యం అందుబాటులో ఉండాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కేంద్ర బడ్జెట్లో కేటాయించిన నిధులతో అమరావతిలో హెల్త్ సిటీ, ఎడ్యుకేషన్ సిటీలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇది కేవలం రాజధానికే కాకుండా, చుట్టుపక్కల జిల్లాల రైతు కుటుంబాలకు కూడా అత్యుత్తమ సేవలనిస్తుంది.
పాలనలో మార్పు - స్వర్ణ సచివాలయాలు
గ్రామాల్లో రైతులకు సేవలందించే సచివాలయాల రూపురేఖలను మార్చాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. సచివాలయాల పేర్లను స్వర్ణ సచివాలయాలుగా మారుస్తూ, అక్కడ రైతులకు అందే సేవలు మరింత వేగంగా, పారదర్శకంగా ఉండేలా కొత్త పాలసీని తీసుకువచ్చారు. ప్రభుత్వ సేవలు నేరుగా రైతుల గడప వద్దకే చేరాలనేది ఈ మార్పు వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.