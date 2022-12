AP Cabinet: ఈ నెల 13న ఏపీ కేబినెట్‌

AP Cabinet: ఈ నెల 13న ఏపీ కేబినెట్‌ భేటీ కానుంది. ఉదయం 11 గంటలకు సచివాలయంలో ఈ కేబినెట్‌ సమావేశం జరగనుంది. సీఎం జగన్‌ అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం భేటీ కానుంది.