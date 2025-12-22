  • Menu
AP Beer Sales Skyrocket: సౌత్ ఇండియాలోనే రికార్డు వృద్ధి.. మద్యం అమ్మకాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ టాప్!

Highlights

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీర్ విక్రయాలు 95% వృద్ధి చెందాయి. దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఏపీ టాప్‌లో నిలిచింది. బెల్ట్ షాపుల కట్టడి, లిన్ (LIN) విధానంపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కొత్త మద్యం విధానం అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్సైజ్ రంగంలో పెను మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బీర్ల విక్రయాల్లో ఏపీ అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. దక్షిణ భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ అమ్మకాల పరంగా అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ బ్రాండ్‌ల లభ్యత, సరసమైన ధరలు, పారదర్శకమైన విధానాలే ఇందుకు కారణమని అధికార యంత్రాంగం విశ్లేషిస్తోంది.

బీర్ విక్రయాల్లో 94.93% జంప్!

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహించిన ఎక్సైజ్ శాఖ సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులు సంచలన గణాంకాలను వెల్లడించారు:

  • బీర్ల అమ్మకాలు: గతేడాది కంటే ఈసారి 94.93 శాతం పెరుగుదల నమోదైంది.
  • ఐఎంఎఫ్ఎల్ (IMFL): విదేశీ మద్యం విక్రయాలు 19.08 శాతం వృద్ధి చెందాయి.
  • ఆదాయ లక్ష్యం: 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఇప్పటివరకు రూ. 7,041 కోట్ల ఎక్సైజ్ ఆదాయం లభించింది. మార్చి నాటికి ఇది రూ. 8,422 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా.

తెలంగాణ కంటే తక్కువే: ప్రభుత్వ వివరణ

అమ్మకాలు పెరిగినప్పటికీ, తలసరి వినియోగం (Per Capita Consumption) విషయంలో ఏపీ ఇంకా నియంత్రణలోనే ఉందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

తెలంగాణ తలసరి వినియోగం: 4.74 లీటర్లు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ తలసరి వినియోగం: 2.77 లీటర్లు. అంటే, అమ్మకాల పెరుగుదల అనేది కేవలం మార్కెట్ విస్తరణ, అక్రమ మద్యం కట్టడి వల్లే జరిగిందని, వ్యక్తిగత వినియోగం ప్రమాదకరంగా పెరగలేదని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు:

మద్యం విక్రయాలను కేవలం వ్యాపారంలా చూడకూడదని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు కీలక నిర్ణయాలను ప్రకటించారు:

  • LIN (లిన్) అమలు: ప్రతి బాటిల్‌కు 'లిక్కర్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్' (LIN) కేటాయించాలి. ఇందులో బ్యాచ్ నంబర్, సమయం (సెకన్లతో సహా) ఉండాలి. దీనివల్ల నకిలీ మద్యం నిరోధించవచ్చు.
  • బెల్ట్ షాపుల కట్టడి: అనధికారిక బెల్ట్ షాపులను పూర్తిగా తొలగించాలి. దీనికోసం హర్యానాలో అమలవుతున్న 'సబ్ లీజు' విధానాన్ని అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు.
  • డిజిటల్ పేమెంట్స్: మద్యం షాపుల్లో నగదు రహిత లావాదేవీలను ప్రోత్సహించాలని, ఇప్పటికే డిజిటల్ చెల్లింపులు 34.9 శాతం పెరగడంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
  • పర్యావరణ హితం: బాటిల్ తిరిగి ఇస్తే నగదు ఇచ్చే **'డిపాజిట్ రిటర్న్ స్కీమ్'**ను పరిశీలించాలని ఆదేశించారు.

ముగింపు:

అమ్మకాల వృద్ధిని ఆదాయంగా మాత్రమే చూడకుండా, పారదర్శకత, అక్రమాల నియంత్రణ మరియు ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతకు పెద్దపీట వేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. బార్లపై అదనపు రిటైల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ మినహాయింపు అంశాన్ని కూడా పరిశీలించాలని కోరారు.

