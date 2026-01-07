AP Bank Holidays January 2026: జనవరి 16న బ్యాంకులు బంద్! ఏపీ ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం.. వరుస సెలవుల వివరాలు ఇవే..
ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనవరి 16న కనుమ సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంక్ ఉద్యోగుల విన్నపం మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించింది. కనుమ పండుగ రోజైన జనవరి 16 (శుక్రవారం) నాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు మరియు వాటి అనుబంధ సంస్థలకు సెలవు ఇస్తున్నట్లు ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS) విజయానంద్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
సంక్రాంతి సెలవుల షెడ్యూల్:
ఈ నెలలో పండుగ సందర్భంగా వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి:
- జనవరి 14 (బుధవారం): భోగి (సాధారణ సెలవు)
- జనవరి 15 (గురువారం): సంక్రాంతి (ప్రభుత్వ సెలవు)
- జనవరి 16 (శుక్రవారం): కనుమ (తాజాగా ప్రకటించిన బ్యాంక్ సెలవు)
దీంతో పండుగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు, ఖాతాదారులకు ఇది పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం.
జనవరి చివర్లో మరోసారి 'వరుస' బంద్!
కేవలం సంక్రాంతికే కాదు, ఈ నెల చివరలో కూడా బ్యాంకులు వరుసగా 4 రోజులు మూతపడే అవకాశం ఉంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- జనవరి 24: నాలుగో శనివారం (బ్యాంక్ సెలవు)
- జనవరి 25: ఆదివారం (వారపు సెలవు)
- జనవరి 26: రిపబ్లిక్ డే (జాతీయ సెలవు)
- జనవరి 27: బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమ్మె (వారానికి 5 రోజుల పని దినాల కోసం దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు).
ఖాతాదారులకు సూచనలు:
- ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి: నగదు ఉపసంహరణ లేదా ఇతర ముఖ్యమైన బ్యాంక్ పనులను సెలవులకు ముందే పూర్తి చేసుకోండి.
- డిజిటల్ బ్యాంకింగ్: బ్యాంకులు సెలవులో ఉన్నప్పటికీ ATM సేవలు, నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ మరియు UPI (PhonePe, Google Pay) సేవలు యథాతథంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.
- నగదు లభ్యత: వరుస సెలవుల కారణంగా ATMలలో నగదు కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి అవసరమైన నగదును ముందే దగ్గర ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.
