  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

AP Assembly: నాలుగు రోజుల విరామం తరువాత తిరిగి ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ

AP Assembly: నాలుగు రోజుల విరామం తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈరోజు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.
x

AP Assembly

Highlights

AP Assembly: నాలుగు రోజుల విరామం తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈరోజు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.

AP Assembly: నాలుగు రోజుల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేడు (సోమవారం) తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం 9 గంటలకు సభ ప్రారంభమైన వెంటనే క్వశ్చన్ అవర్ (ప్రశ్నోత్తరాల సమయం) చేపడతారు. ఈ సమావేశాల్లో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాజెక్టులు, పారిశ్రామికాభివృద్ధి, రైతుల సమస్యలపై అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య చర్చ జరగనుంది.

ఈరోజు సమావేశాల్లో ప్రధానంగా వి.బి.జి రామ్ జీ జాబ్ కార్డ్స్ పంపిణీ మరియు పీపీపీ (PPP) మోడల్ కింద నిర్మించ తలపెట్టిన నూతన వైద్య కళాశాలలపై చర్చ జరగనుంది. రెవెన్యూ శాఖలో దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసులు, పరిష్కార మార్గాలపై సభ చర్చించనుంది.

AP Assembly: విశాఖపట్నం జిల్లాలోని పరిశ్రమల స్థితిగతులు, కొత్తగా రాబోతున్న పెట్టుబడులపై ప్రత్యేకంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణ అంశం, కార్మికుల భవిష్యత్తుపై సభలో చర్చకు రావచ్చు. సింహాచలం పంచ గ్రామాల్లోని అనధికారిక నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ అంశం కూడా నేటి ఎజెండాలో ఉంది.

కోనసీమ జిల్లాలో ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) పార్కుల ఏర్పాటు ద్వారా నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పించే అంశంపై ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వనుంది. అలాగే గడిచిన 2014-2019 మధ్య కాలంలో నిర్మించిన పక్కా గృహాలకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపుపై సభ్యులు ప్రశ్నలు సంధించనున్నారు.

AP Assembly: రాష్ట్రంలోని వరి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు, ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల పనితీరుపై చర్చ జరగనుంది. కొత్తగా నిర్మించిన గృహ నిర్మాణ కాలనీల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై ప్రత్యేకంగా చర్చ నడవవచ్చు. దీనికి తోడు వివిధ శాఖల గ్రాంట్లు, బడ్జెట్ డిమాండ్లపై కూడా చర్చ జరగనుంది.

గత కొద్ది రోజులుగా సభ్యులు తమ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి ప్రజల నుంచి సేకరించిన సమస్యలను నేడు సభ దృష్టికి తీసుకురానున్నారు. సభ సజావుగా సాగేలా స్పీకర్ ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. శాంతిభద్రతల దృష్ట్యా అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick