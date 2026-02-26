Aadabidda Nidhi Scheme: ఏపీలో 'ఆడబిడ్డ నిధి' పథకంపై మండలిలో వాడీవేడి చర్చ.. ఏమి తేల్చారంటే..
ఏపీ శాసనమండలిలో 'ఆడబిడ్డ నిధి' పథకం అమలుపై చర్చ జరిగింది. నెలకు రూ. 1500 ఇచ్చే ఈ పథకం ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.
Aadabidda Nidhi Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి వేదికగా 'ఆడబిడ్డ నిధి' పథకం అమలుపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య తీవ్రస్థాయిలో చర్చ జరిగింది. సూపర్ సిక్స్ హామీల్లో భాగంగా 18 ఏళ్లు నిండిన మహిళలకు నెలకు రూ. 1500 అందించే ఈ పథకాన్ని ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభిస్తారని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. దీనిపై స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ స్పందిస్తూ, పథకం ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందని, త్వరలోనే దీనిపై స్పష్టత వస్తుందని సమాధానమిచ్చారు.
మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 2024 జూన్ నుంచే ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాల్సి ఉందని ఆమె గుర్తు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఒక్కో మహిళకు సుమారు రూ. 36 వేల వరకు ప్రభుత్వం బాకీ పడిందని, ఈ నిధులను ఎప్పుడు విడుదల చేస్తారని ఆమె నిలదీశారు. లబ్ధిదారుల సంఖ్య, బడ్జెట్ కేటాయింపులపై కూడా వివరణ కోరారు.
Aadabidda Nidhi Scheme: ప్రతిపక్షాల ప్రశ్నలకు మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ సమాధానమిస్తూ, కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ హామీలన్నింటినీ దశలవారీగా అమలు చేసేందుకు కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. అధికారం చేపట్టిన వెంటనే వృద్ధాప్య పింఛన్లను రూ. 3 వేల నుంచి రూ. 4 వేలకు పెంచి, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఆడబిడ్డ నిధి పథకం అమలుకు సంబంధించి విధివిధానాల రూపకల్పన జరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు.
ఈ క్రమంలో గత ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కూడా మంత్రి ప్రస్తావించడంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. మంత్రి పార్థసారథి జోక్యం చేసుకుంటూ, గత ప్రభుత్వ హయాంలో మహిళా సంక్షేమ పథకాల్లో జరిగిన లోపాలను ఎండగట్టారు. గత పాలకులు మహిళలకు ఎంత మేరకు న్యాయం చేశారో ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని సూచించారు. దీంతో ఇరు పక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగింది.
అధికార, ప్రతిపక్ష సభ్యుల మధ్య వాగ్వాదం తీవ్రమవడంతో మండలి చైర్మన్ కొయ్యే మోషేన్రాజు జోక్యం చేసుకున్నారు. సభ మర్యాదను కాపాడాలని, అందరూ సంయమనం పాటించాలని ఇరుపక్షాలకు సూచించారు. పదే పదే అడ్డు తగులుతున్న సభ్యుల తీరుపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ సమాధానం సంతృప్తికరంగా లేదని చెబుతూ వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రస్తుతానికి ఆడబిడ్డ నిధి పథకం పరిశీలన దశలోనే ఉందని ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది మహిళలు ఈ పథకం ఎప్పుడు పట్టాలెక్కుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆర్థిక భారం, లబ్ధిదారుల గుర్తింపు ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే ముఖ్యమంత్రి దీనిపై అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.