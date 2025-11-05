  • Menu
Weather Update: వచ్చే మూడు రోజులు ఏపీ వాతావరణం ఇలా ఉండబోతోంది .. పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచనలు!

Highlights

నైరుతి బంగాళాఖాతం నుంచి ఉత్తర కేరళ వరకు, అంతర తమిళనాడు మీదుగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ద్రోణి కొనసాగుతోంది.

నైరుతి బంగాళాఖాతం నుంచి ఉత్తర కేరళ వరకు, అంతర తమిళనాడు మీదుగా సగటు సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ద్రోణి కొనసాగుతోంది. అదేవిధంగా, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరానికి ఆనుకుని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో నిన్నటి ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో విస్తరించి, ప్రస్తుతం తక్కువగా గుర్తించబడింది. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు విభిన్న ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ & యానాం

ఈరోజు: తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం. మెరుపులు, ఉరుములు ఒకటి రెండు ప్రాంతాల్లో సంభవించవచ్చు.

రేపు: తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పలు చోట్ల కురిసే అవకాశం.

ఎల్లుండి: కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం.

దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్

ఈరోజు, రేపు: తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కొన్ని చోట్ల కురిసే అవకాశం.

ఎల్లుండి: ఒకటి రెండు చోట్ల వర్షాలు, ఉరుములు సంభవించే అవకాశం ఉంది.

రాయలసీమ

ఈరోజు, రేపు: తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పలు ప్రాంతాల్లో కురిసే అవకాశం.

ఎల్లుండి: ఒకటి రెండు చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు, ఉరుములు నమోదవుతాయని అంచనా.

వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు ప్రకారం, రాబోయే రోజుల్లో తీర ప్రాంతాలు మరియు రాయలసీమలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, రైతులు మరియు ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

